Chuyện tình cảm của cặp đôi nổi tiếng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Mới đây nhất, Tống Tổ Đức đã đăng đàn khẳng định cặp đôi này hiện đang sống chung bất hợp pháp, mặc dù hôn lễ đã được tổ chức hoành tráng vào năm 2016. Người này còn tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì mình nói.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa gặp rất nhiều tin đồn ác ý. Nhưng có lẽ lần này sóng gió thực sự lớn. Tống Tổ Đức phân tích rõ ràng nguyên nhân dẫn đến đám cưới của hai người là do Lâm Tâm Như dùng đứa con trong bụng gây sức ép. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa chỉ đồng ý tổ chức đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Thông tin này được liên kết với tin đồn trước đây rằng trong lễ cưới được tổ chức tại Bali, cặp đôi nổi tiếng đã cãi nhau rất gay gắt khiến Hoắc Kiến Hoa mang bộ mặt lạnh lùng suốt buổi lễ.

Sau khi Tống Tổ Đức đăng thông tin này, phía Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đồng loạt nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Bằng văn bản, phía luật sư của cặp đôi khẳng định họ đã đăng ký kết hôn vào năm 2016. Những thông tin trên mạng những ngày gần đây chỉ là tin đồn ác ý. Văn bản này cũng nói rõ sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của pháp luật để làm việc với người tung tin đồn và những ai chia sẻ tin đồn này. Bên cạnh đó, những đối tượng liên quan sẽ phải xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất về tinh thần cũng như vật chất cho vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như theo quy định của pháp luật.

Với động thái này, Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như một lần nữa khẳng định với khán giả mến mộ rằng hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc. Những tin đồn không chính xác không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.