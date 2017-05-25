Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cùng lên tiếng sau nghi án ‘sống chung bất hợp pháp’

Hậu trường 25/05/2017 16:47

Trước tin đồn không phải là vợ chồng hợp pháp, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã nhờ đến luật sư để giải quyết vụ việc.

Chuyện tình cảm của cặp đôi nổi tiếng Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Mới đây nhất, Tống Tổ Đức đã đăng đàn khẳng định cặp đôi này hiện đang sống chung bất hợp pháp, mặc dù hôn lễ đã được tổ chức hoành tráng vào năm 2016. Người này còn tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì mình nói.

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cùng lên tiếng sau nghi án ‘sống chung bất hợp pháp’ - Ảnh 1
Cặp đôi nổi tiếng gặp phải rất nhiều tin đồn ác ý kể từ khi công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa gặp rất nhiều tin đồn ác ý. Nhưng có lẽ lần này sóng gió thực sự lớn. Tống Tổ Đức phân tích rõ ràng nguyên nhân dẫn đến đám cưới của hai người là do Lâm Tâm Như dùng đứa con trong bụng gây sức ép. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa chỉ đồng ý tổ chức đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Thông tin này được liên kết với tin đồn trước đây rằng trong lễ cưới được tổ chức tại Bali, cặp đôi nổi tiếng đã cãi nhau rất gay gắt khiến Hoắc Kiến Hoa mang bộ mặt lạnh lùng suốt buổi lễ.

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cùng lên tiếng sau nghi án ‘sống chung bất hợp pháp’ - Ảnh 2
Đứng trước những tin đồn không đúng sự thật, cả hai cùng nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư - Ảnh: Internet

Sau khi Tống Tổ Đức đăng thông tin này, phía Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đồng loạt nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Bằng văn bản, phía luật sư của cặp đôi khẳng định họ đã đăng ký kết hôn vào năm 2016. Những thông tin trên mạng những ngày gần đây chỉ là tin đồn ác ý. Văn bản này cũng nói rõ sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của pháp luật để làm việc với người tung tin đồn và những ai chia sẻ tin đồn này. Bên cạnh đó, những đối tượng liên quan sẽ phải xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất về tinh thần cũng như vật chất cho vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như theo quy định của pháp luật.

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cùng lên tiếng sau nghi án ‘sống chung bất hợp pháp’ - Ảnh 3
Bỏ ngoài tai những thị phi, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như vẫn vô cùng hạnh phúc với tổ ấm của mình - Ảnh: Internet

Với động thái này, Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như một lần nữa khẳng định với khán giả mến mộ rằng hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc. Những tin đồn không chính xác không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 

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