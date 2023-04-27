Hoa hậu Thuỳ Tiên kể hành trình 7 ngày sống trên đảo, xúc động khoảnh khắc thấy lá cờ Việt Nam

Hậu trường 27/04/2023 06:52

"Là một người may mắn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Tiên luôn hy vọng những việc mình làm có thể truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người", Hoa hậu chia sẻ.

Từ 20/4 đến 26/4, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã có chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa cùng Ban văn nghệ Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh. Được biết, đây là lần đầu tiên Thuỳ Tiên được đặt chân đến quần đảo này nên cảm xúc càng khó diễn tả khi được trực tiếp nhìn thấy cảnh quan, cuộc sống và con người ở đây. 

Hoa hậu Thuỳ Tiên kể hành trình 7 ngày sống trên đảo, xúc động khoảnh khắc thấy lá cờ Việt Nam - Ảnh 1
Hoa hậu Thuỷ Tiên giản dị trong ngày ra thăm đảo Trường Sa - Ảnh: NVCC.

Mục đích chuyến đi của Hoa hậu cùng các lãnh đạo cấp cao của Đoàn công tác số 5 là đến thăm hỏi, tặng quà và gửi lời động viên đến các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa. Đi theo cùng lịch trình chung với đoàn, hoa hậu sinh năm 1998 vì vậy đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động của đoàn, trải nghiệm cuộc sống trên đảo trong 7 ngày. 

Khi đã trở về đất liền, Thuỳ Tiên vẫn không thể quên những cảm xúc khó tả khi được đặt chân đến Trường Sa. Tuy cô đã từng đặt chân đến rất nhiều quốc gia, vùng miền trên thế giới nhưng lần đầu tiên bước lên đảo Trường Sa với Thùy Tiên lại đặc biệt hơn hết. 

Hoa hậu Thuỳ Tiên kể hành trình 7 ngày sống trên đảo, xúc động khoảnh khắc thấy lá cờ Việt Nam - Ảnh 2
Hoa hậu cùng đoàn đã có nhiều kỷ niệm sau chuyến đi 7 ngày - Ảnh: NVCC.

Để trở thành một thành viên trong đoàn ra thăm Trường Sa không phải dễ, hơn hết là lịch trình bận rộn của Thuỳ Tiên cũng rất khó sắp xếp để có được chuyến đi dài ngày. Vì thế cơ hội được tham gia cùng đoàn lần này càng trở nên đáng trân quý với nàng hậu hơn. 

Trong ngày đầu tiên đến đảo, Thuỳ Tiên không khỏi bất ngờ với cảnh đẹp tại đây, đặc biệt là có rất nhiều cây xanh, rau xanh được trồng và chăm chút bởi các chiến sĩ. Trong lịch trình của đoàn, Thùy Tiên có cơ hội nghe và tìm hiểu tình hình công tác, đời sống của các chiến sĩ - cán bộ, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho quân dân tại các điểm đảo.

Hoa hậu Thuỳ Tiên kể hành trình 7 ngày sống trên đảo, xúc động khoảnh khắc thấy lá cờ Việt Nam - Ảnh 3
Để chuẩn bị giao lưu, Thuỳ Tiên đã tập đàn hát để trình diễn trước những khán giả đặc biệt - Ảnh" NVCC.

Chiều 22/4, Hoa hậu cùng đoàn tham gia lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm khi bài tưởng niệm được vang lên, Thùy Tiên đã rơi nước mắt vì không giấu được nỗi xúc động, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn dành cho các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. 

Sau chuyến đi ý nghĩa, Thuỳ Tiên đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Đến Quần đảo Trường Sa, Tiên được gặp các anh em chiến sĩ biển đảo Việt Nam, dù nhỏ tuổi nhưng tinh thần và ý chí của mọi người không hề nhỏ, tất cả những việc làm đó khiến bản thân Tiên thấy mình quá nhỏ bé.

Hoa hậu Thuỳ Tiên kể hành trình 7 ngày sống trên đảo, xúc động khoảnh khắc thấy lá cờ Việt Nam - Ảnh 4
Hình ảnh Hoa hậu Thuỳ Tiên trong trang phục lính hải quân biển đảo được khen ngợi - Ảnh: NVCC.

Vì đâu mà mình được sống trong hoà bình, vì đâu mà mình được tự do đi khắp nơi và làm những điều mình muốn, đó là nhờ những hy sinh thầm lặng của những con người nơi đây, quá đỗi biết ơn vì tình yêu lớn lao mà mọi người dành cho đất nước - góp phẩn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Là một người may mắn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Tiên luôn hy vọng những việc mình làm có thể truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người, cũng như với chuyến đi này Tiên muốn chính bản thân mình và cả những người theo dõi Tiên sẽ thêm yêu quý, trân trọng những gì mình đang có, chủ quyền mà ông cha đã gìn giữ, biết ơn những cống hiến cả tất cả mọi người”.

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