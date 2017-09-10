Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh được ghi lại trong buổi khai trương cửa hàng hoa của "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa. Vẻ đẹp mong manh như sương mai của 'cô dâu tháng 10' khiến cho tất cả các loài hoa có mặt ở cửa hàng đều bị lu mờ.

Sau tin kết hôn với bạn trai đại gia Nguyễn Trung Tín, Thu Thảo dường như ngày xàng xinh đẹp, yêu kiều hơn. Trên khuôn mặt của Hoa hậu 2012 không giấu nỗi niềm hạnh phúc khi tháng 10 tới đây, cô và người thương sẽ chính thức về chung một nhà.