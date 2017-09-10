Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia

Hậu trường 10/09/2017 10:17

Xuất hiện tại buổi lễ khai trương shop hoa của một người bạn, Hoa hậu Thu Thảo thu hút sự chú ý bởi vóc dáng thanh thoát cùng làn da trắng mịn trong bộ đầm màu da nổi bật.

Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh được ghi lại trong buổi khai trương cửa hàng hoa của "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa. Vẻ đẹp mong manh như sương mai của 'cô dâu tháng 10' khiến cho tất cả các loài hoa có mặt ở cửa hàng đều bị lu mờ. 

Sau tin kết hôn với bạn trai đại gia Nguyễn Trung Tín, Thu Thảo dường như ngày xàng xinh đẹp, yêu kiều hơn. Trên khuôn mặt của Hoa hậu 2012 không giấu nỗi niềm hạnh phúc khi tháng 10 tới đây, cô và người thương sẽ chính thức về chung một nhà.

Trong những bức hình mới nhất, bàn tay của Hoa hậu Thu Thảo cũng gây chú ý bởi sự xuất hiện của chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương đắt giá. Nhiều người bạn nhanh chóng nhận ra và trêu ghẹo khi Thu Thảo khoe khéo món quà của chồng tương lai.

Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia
Hoa hậu Thu Thảo khoe khéo chiếc nhẫn kim cương do đại gia Trung Tín tặng - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia
Nhiều fan nhận định, Thu Thảo còn đẹp hơn cả bông hoa cô đang cầm trên tay - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia
Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai đại gia đang rất bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia

Hoa hậu Thu Thảo đeo nhẫn đính hôn, xuất hiện đẹp như thiên thần sau tin kết hôn với bạn trai đại gia
Hoa hậu Thu Thảo đến tham dự buổi khai trương shop hoa của doanh nhân Lê Đăng Khoa. Anh là bạn thân của cả hai vợ chồng Thu Thảo - Trung Tín - Ảnh: FBNV

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