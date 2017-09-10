Xuất hiện tại buổi lễ khai trương shop hoa của một người bạn, Hoa hậu Thu Thảo thu hút sự chú ý bởi vóc dáng thanh thoát cùng làn da trắng mịn trong bộ đầm màu da nổi bật.
Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh được ghi lại trong buổi khai trương cửa hàng hoa của "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa. Vẻ đẹp mong manh như sương mai của 'cô dâu tháng 10' khiến cho tất cả các loài hoa có mặt ở cửa hàng đều bị lu mờ.
Sau tin kết hôn với bạn trai đại gia Nguyễn Trung Tín, Thu Thảo dường như ngày xàng xinh đẹp, yêu kiều hơn. Trên khuôn mặt của Hoa hậu 2012 không giấu nỗi niềm hạnh phúc khi tháng 10 tới đây, cô và người thương sẽ chính thức về chung một nhà.
Trong những bức hình mới nhất, bàn tay của Hoa hậu Thu Thảo cũng gây chú ý bởi sự xuất hiện của chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương đắt giá. Nhiều người bạn nhanh chóng nhận ra và trêu ghẹo khi Thu Thảo khoe khéo món quà của chồng tương lai.