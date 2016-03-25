Hoa hậu Thu Hoài trở thành Giám đốc Quốc gia Mrs Universe Việt Nam.

Với vai trò là Giám đốc Quốc gia (National Director), hoa hậu Thu Hoài sẽ chịu trách nhiệm về t? vi ệc đề cử, chọn lựa và đào tạo người đẹp Việt Nam dự thi Mrs Universe 2016, một trong những cuộc thi lớn nhất và uy tín nhất dành cho quý bà trên toàn thế giới. Năm 2014, Hoa hậu Thu Hoài được mời là đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi này, hình ảnh của hoa hậu Thu Hoài được đăng tải trên website chính thức và luôn nằm trong Top bình chọn dẫn đầu về thí sinh được yêu thích nhất. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, hoa hậu Thu Hoài không thể tham gia cuộc thi do bị bệnh trước ngày lên đường. Năm 2016, hoa hậu Thu Hoài sẽ chính thức trở lại đấu trường này với vai trò mới.

Hiện là giám đốc chuỗi thương hiệu làm đẹp và ăn uống lớn đồng thời là một doanh nhân thành đạt và là một hoa hậu được yêu mến, hoa hậu Thu Hoài được tin tưởng sẽ giúp nhan sắc Việt cũng như tiếng nói nữ quyền của phụ nữ trung niên Việt Nam sẽ được hòa giọng cùng bạn bè năm châu và mang về những thành tích tốt nhất cho đại diện Việt Nam. Với việc sẽ trở thành Giám đốc Quốc gia, hoa hậu Thu Hoài sẽ chọn ra người đẹp đầu tiên của Việt Nam dự thi cuộc thi này.

Với việc sẽ trở thành Giám đốc Quốc gia, hoa hậu Thu Hoài sẽ chọn ra người đẹp đầu tiên của Việt Nam dự thi cuộc thi này.

Năm 2015, cuộc thi Mrs Universe 2015 diễn ra tại thủ đô Minsk, Belarus, người chiến thắng là Ashley Burnham đến từ Canada. Năm ngoái, với chủ đề là “Đấu tranh chống bạo lực gia đình”, quý bà Ashley đã kể câu chuyện về nạn bạo hành và lạm dục tình dục gây xúc động mạnh và giành luôn giải thưởng cao quý nhất cuộc thi.

Năm nay, cuộc thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới đây. Với thông điệp đoàn kết, gắn bó và chia sẻ của phụ nữ toàn thế giới, Hoa hậu Qúy bà Hoàn vũ là cuộc thi đầy ý nghĩa và góp phần nâng cao tiếng nói nữ quyền trong thời đại mới. Được biết, hoa hậu Thu Hoài đang tích cực tìm kiếm đại diện xứng đáng cho tiếng nói của phụ nữ Việt Nam tại cuộc thi này. Dự kiến sẽ có khoảng 60 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài, đây sẽ là một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất, bởi nhiều thông điệp cuộc sống, thông điệp nữ quyền sẽ được trình bày và kêu gọi tại cuộc thi này.

Được biết, hoa hậu Thu Hoài đang tích cực tìm kiếm đại diện xứng đáng cho tiếng nói của phụ nữ Việt Nam tại cuộc thi .

Mrs Universe là cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho các người đẹp có gia đình, bà mẹ đơn thân, gọi tắt là quý bà tham dự. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, và tổ chức khai sinh cuộc thi này có trụ sở chính tại Bulgaria. Sở dĩ cuộc thi này không được báo chí Việt Nam biết đến rộng rãi là do chưa một thí sinh nào của Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Các thí sinh tham gia Mrs Universe là những người phụ nữ thành đạt. Họ không những là một người mẹ, người vợ tốt mà còn là một người có sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế nước nhà và xã hội. Đây là một cuộc thi thường niên với các thi sinh là những quý bà đầy tài năng. Mỗi năm là một khía cạnh xoay quanh chủ đề “ Chống bạo hành” (cuộc thi năm 2013), Phụ nữ chống lại nạn buôn bán người (cuộc thi năm 2010), Phụ nữ và trẻ em bị ruồng bỏ, hành hạ và bạo lực gia đình (cuộc thi năm 2009).

Chung kết Mrs Universe 2014.

Mrs Universe tạo cơ hội cho thí sinh các đất nước được giới thiệu về mình và văn hóa truyền thống với các quốc gia khác. Tôn vinh sắc đẹp và tài năng của những người phụ nữ - quý bà. Nêu lên quan điểm và thay đổi cách nhìn về người phụ nữ hiện đại Hoạt động cho quyền của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Photo: Nick Nguyễn

Stylist: Trần Đạt

Make up: Minh Lộc

Model: Hoa hậu Thu Hoài