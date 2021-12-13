Với những hành động đầy tính nhân văn và liên tục truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ của công chúng.

Kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên liên tục gây ấn tượng với công chúng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin. Không chỉ vậy, nàng hậu còn nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ khi rất chăm chỉ làm công việc thiện nguyện thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ sau khi đăng quang, mà cả trước khi đăng quang, nhiều người còn phát hiện Thùy Tiên từng làm một nghĩa cử cao đẹp khác nữa, đó chính là đăng ký hiến tạng.

Theo đó, vào hồi tháng 3 năm nay, Thùy Tiên từng đăng tải hình ảnh thẻ đăng ký hiến tạng của mình và mẹ lên trang cá nhân. “Vì đâu đó trong vô thức, tôi nhận ra sự kết thúc của mình có ý nghĩa. 1 người hiến tạng có thể cứu sống trung bình từ 8-10 bệnh nhân” - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 chia sẻ. Thùy Tiên cùng mẹ đăng ký hiến tặng nội tạng Mới đây nhất, trong khi dành thời gian giao lưu, giải đáp những thắc mắc của khán giả về mình, Thùy Tiên đã tiết lộ lý do mình đăng ký hiến tạng tại Việt Nam. Chia sẻ về quyết định này, người đẹp cho biết: “Khi mình mất đi rồi thì mình đâu có mang theo được gì đâu. Những cái không cần nữa nhưng có thể giúp cho mọi người thì đó là điều nên làm. Nó khiến cho sự kết thúc của mình có ý nghĩa hơn”.

Hành động nhân văn của Thùy Tiên đã nhận về rất nhiều phản ứng tích cực và sự khâm phục với khán trái tim nhân ái của nàng Hậu. Trước đó, trước khi lên đường tham dự Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cũng liên tục góp mặt trong các bếp ăn từ thiện với hàng chục nghìn suất mỗi ngày trong suốt đợt dịch kéo dài tại Sài Gòn vừa qua. Những khoảnh khắc đi làm từ thiện Thùy Tiên trước khi đăng quang Miss Grand International 2021 Nàng hậu cũng đã dành hết tiền tổ chức sinh nhật để mua máy thở và 5 tấn gạo hỗ trợ bà con nghèo, đóng góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng tiết lộ thêm, sau Giáng sinh, cô sẽ trở về Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, nàng hậu dự định trở về Việt Nam thử sức ở các gameshow với mong muốn được thể hiện năng khiếu hài hước của bản thân.

Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng? Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên đã tiết lộ thời gian cô trở về Việt Nam sau khi đăng quang khiến dân mạng vô cùng thích thú.

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