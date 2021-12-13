Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ

Hậu trường 13/12/2021 10:23

Với những hành động đầy tính nhân văn và liên tục truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ của công chúng.

Kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên liên tục gây ấn tượng với công chúng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin. Không chỉ vậy, nàng hậu còn nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ khi rất chăm chỉ làm công việc thiện nguyện thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ sau khi đăng quang, mà cả trước khi đăng quang, nhiều người còn phát hiện Thùy Tiên từng làm một nghĩa cử cao đẹp khác nữa, đó chính là đăng ký hiến tạng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1

Theo đó, vào hồi tháng 3 năm nay, Thùy Tiên từng đăng tải hình ảnh thẻ đăng ký hiến tạng của mình và mẹ lên trang cá nhân. “Vì đâu đó trong vô thức, tôi nhận ra sự kết thúc của mình có ý nghĩa. 1 người hiến tạng có thể cứu sống trung bình từ 8-10 bệnh nhân” - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Thùy Tiên cùng mẹ đăng ký hiến tặng nội tạng 

Mới đây nhất, trong khi dành thời gian giao lưu, giải đáp những thắc mắc của khán giả về mình, Thùy Tiên đã tiết lộ lý do mình đăng ký hiến tạng tại Việt Nam. Chia sẻ về quyết định này, người đẹp cho biết: “Khi mình mất đi rồi thì mình đâu có mang theo được gì đâu. Những cái không cần nữa nhưng có thể giúp cho mọi người thì đó là điều nên làm. Nó khiến cho sự kết thúc của mình có ý nghĩa hơn”.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3

Hành động nhân văn của Thùy Tiên đã nhận về rất nhiều phản ứng tích cực và sự khâm phục với khán trái tim nhân ái của nàng Hậu. Trước đó, trước khi lên đường tham dự Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cũng liên tục góp mặt trong các bếp ăn từ thiện với hàng chục nghìn suất mỗi ngày trong suốt đợt dịch kéo dài tại Sài Gòn vừa qua.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 4

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 5

Những khoảnh khắc đi làm từ thiện Thùy Tiên trước khi đăng quang Miss Grand International 2021

Nàng hậu cũng đã dành hết tiền tổ chức sinh nhật để mua máy thở và 5 tấn gạo hỗ trợ bà con nghèo, đóng góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ - Ảnh 6

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng tiết lộ thêm, sau Giáng sinh, cô sẽ trở về Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, nàng hậu dự định trở về Việt Nam thử sức ở các gameshow với mong muốn được thể hiện năng khiếu hài hước của bản thân.

Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng?

Tân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ thời gian về Việt Nam, có một nhân vật quyền lực đi cùng?

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên đã tiết lộ thời gian cô trở về Việt Nam sau khi đăng quang khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Thùy Tiên Hoa hậu sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?