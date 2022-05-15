Hoa hậu Diễm My ngồi ‘chễm chệ’ trên nóc nhà cổ Hội An, CĐM phản ứng GẮT, chính quyền có biện pháp xử lý MẠNH TAY

Hậu trường 15/05/2022 08:47

Hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc mái nhà cổ trong di sản đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến dư luận xôn xao, bức xúc.

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc của một ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An khiến dư luận xôn xao. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm.

Hoa hậu Diễm My ngồi ‘chễm chệ’ trên nóc nhà cổ Hội An, CĐM phản ứng GẮT, chính quyền có biện pháp xử lý MẠNH TAY - Ảnh 1
Hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ ở Hội An được các trang mạng xã hội đăng tải và ngay lập tức gây phẫn nộ. Ảnh: Internet

Dù sau đó bức ảnh đã được gỡ xuống nhưng vẫn gây bức xúc cho nhiều người. Đa phần các ý kiến cho rằng việc tạo dáng ngay trên mái ngói nhà cổ không chỉ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới kết cấu phần mái công trình cổ mà còn cho thấy nhận thức, ứng xử thiếu tôn trọng di sản.

Trả lời báo Lao Động về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, tháng 6 tới, một nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An. Do đó, để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong số những hình ảnh chụp ở phố cổ có bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc di tích.

"Chính quyền thành phố cũng thông cảm vì hoa hậu Giáng My cũng như nhà thiết kế không nắm được quy định cấm ngồi trên các mái nhà cổ để chụp ảnh. Sau khi phát hiện hình ảnh này trên mạng xã hội, cơ quan chức năng thành phố đã yêu cầu nhà thiết kế gỡ bỏ, cam kết không tái phạm" - ông Sơn nói.

Lãnh đạo TP Hội An đồng thời trao đổi với báo Thanh Niên, để xảy ra vụ việc này là do đạo diễn thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên địa phương nhắc nhở, chấn chỉnh. Riêng hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn chứ cô không cố tình làm việc trên. Khi xảy ra sự việc, cộng đồng đã có phản ứng và TP.Hội An đã nhắc nhở ngay đơn vị thực hiện.

“Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức. Chúng tôi đã yêu cầu cắt, gỡ bỏ những hình ảnh không phù hợp với di sản trên”, vị lãnh đạo nói.

Trước vụ việc của Giáng My, nhiều khách du lịch, người nổi tiếng chọn mái ngói để tạo dáng rồi đăng lên mạng cũng khiến dư luận dậy sóng. Các vụ việc này cũng được thành phố Hội An chấn chỉnh, những người trong cuộc đã phải gỡ ảnh, đăng lời xin lỗi lên mạng xã hội.

Cụ thể, giữa tháng 4/2019, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói của ngôi nhà cổ ở Hội An, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận sự phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng.

Ngoài ra, đến đầu tháng 9/2019, mạng xã hội lan truyền clip kéo dài 23 giây của Facebook Trần Mai Hương ghi lại hình ảnh một cô gái khoe thân, để hở nhiều phần cơ thể trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An.

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Từ khóa:   hoa hậu Giáng My Giáng My Hoa hậu Đền Hùng

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