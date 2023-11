Hoa hậu Diễm My ngồi ‘chễm chệ’ trên nóc nhà cổ Hội An, CĐM phản ứng GẮT, chính quyền có biện pháp xử lý MẠNH TAY

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc của một ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An khiến dư luận xôn xao. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm.

Trả lời báo Lao Động về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, tháng 6 tới, một nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An. Do đó, để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong số những hình ảnh chụp ở phố cổ có bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc di tích.

"Chính quyền thành phố cũng thông cảm vì hoa hậu Giáng My cũng như nhà thiết kế không nắm được quy định cấm ngồi trên các mái nhà cổ để chụp ảnh. Sau khi phát hiện hình ảnh này trên mạng xã hội, cơ quan chức năng thành phố đã yêu cầu nhà thiết kế gỡ bỏ, cam kết không tái phạm" - ông Sơn nói.