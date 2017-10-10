Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì?

Hậu trường 10/10/2017 10:32

Sau khi Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đường ai nấy đi và liên tiếp công khai tình mới, nhiều người tự hỏi bé Subeo sẽ thích ứng với những người tình của bố mẹ như thế nào?

Vào năm 2015, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la tuyên bố đường ai nấy đi, sau đó cả hai nhanh chóng công khai yêu người mới. Mặc dù đã đến với tình mới nhưng cả Hà Hồ và 'đại gia phố núi' vẫn dành tình cảm trọn vẹn cho bé Subeo. Cả hai thường xuyên được bắt gặp cùng đưa con đến trường, đi chơi và tổ chức sinh nhật ấm cúng cho con trai. Hồ Ngọc Hà cũng từng nói có thể ngủ chung giường với Cường Đô la vì Subeo.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 1
Subeo là cậu bé được truyền thông săn đón nhiều nhất khi có bố mẹ đều là người nổi tiếng - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 2
Bé Subeo vẫn nhận được tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ mặc dù Hà Hồ và Cường Đô la đã chia tay - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đã có hai mối tình. Lùm xùm với Chu Đăng Khoa khiến hình ảnh của “Nữ hoàng giải trí” bị ảnh hưởng nặng nề khi cô bị cho là người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của 'đại gia kim cương' và vợ. Khi đến với đại gia này, bé Subeo không mấy khi xuất hiện cùng người đàn ông này mà xuất hiện cùng bố nhiều hơn.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 3
Chuyện tình ồn ào giữa Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa liệu có ảnh hưởng đến tâm lý bé Subeo? - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Cường Đô la cũng công khai chuyện tình cảm với “mỹ nữ vạn người mê” Hạ Vi. Vào thời gian này, người ta thấy Subeo có xuất hiện cùng người yêu mới của bố.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 4
Hạ Vi cũng được cho là chăm sóc tốt cho bé Subeo trong thời gian quen biết Cường Đô la - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có một điểm trùng hợp khiến nhiều người bất ngờ là thường có tin đồn tình cảm với người mới cùng thời điểm với nhau, khiến nhiều người cho rằng cặp đôi này đang có một “cuộc đua” trong chiến tích tình trường.

Sau khi chia tay với đại gia Chu Đăng Khoa và im ắng một thời gian, mới đây Hà Hồ và Kim Lý đã bén duyên với nhau sau khi đóng chung MV 'Cả một trời thương nhớ' và trở thành cặp đôi mới của showbiz Việt mặc dù cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 5
Kim Lý và Hồ Ngọc Hà là cặp đôi mới của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Bé Subeo cũng được bắt gặp vui vẻ đi du lịch cùng mẹ và Kim Lý và có vẻ như nam diễn viên điển trai này rất cưng chiều con của người tình.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 6
Subeo được bắt gặp tại sân bay khi đi du lịch cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 7
Subeo tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên mẹ và Kim Lý - Ảnh: Internet

Không hề kém cạnh, Cường Đô la cũng công khai “đã đính hôn” với người đẹp Đàm Thu Trang trên mạng xã hội như ngầm thông báo cho chuyện tình “đại gia và chân dài” mới này. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 8
Cường Đô la cũng đã có chuyện tình mới bên người đẹp Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, vào dịp Trung Thu, nhiều người đã bắt gặp Đàm Thu Trang đưa bé Subeo đi chơi. Cậu bé cũng rất vui vẻ khi đi cùng bạn gái mới của bố và người đẹp này cũng luôn rạng rỡ nụ cười trên môi. Nhiều người cho rằng, Đàm Thu Trang có thể chăm sóc tốt cho bé Subeo như một người mẹ.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cứ thay đổi người tình nhanh như thế thì Subeo thích ứng kiểu gì? - Ảnh 9
Đàm Thu Trang được bắt gặp đưa bé Subeo đi chơi Trung thu rất vui vẻ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, khi đi cùng người tình của bố hay mẹ thì bé Subeo đều rất vui vẻ và rất hòa hợp với những người này. Ở độ tuổi như Subeo rất cần tình cảm của cả bố lẫn mẹ, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cũng nhận thức được điều này nên luôn dành mọi thời gian có thể để xuất hiện chung với nhau cùng con. Khi có tình mới, họ cũng luôn đặt con lên hàng đầu. Có lẽ rất may mắn khi những “người đến sau” này luôn dành tình cảm yêu mến cho cậu bé Subeo.

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