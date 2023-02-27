Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố

Sau khoảng thời gian 30 năm lưu giữ, những bức ảnh đầy hoài niệm về Trịnh Công Sơn đã được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long hé lộ.
- NSƯT Hồng Vân: "Anh Trịnh Công Sơn là người phiêu bồng, tình yêu không tụ lại cho một ai"
- Khánh Ly: Ông Trịnh Công Sơn rất nghiêm, chưa bao giờ bỡn cợt hay xúc phạm ai
Trịnh Công Sơn được ưu ái là một "tượng đài" trong lòng khán giả yêu nhạc xưa. Đến nay, những lời ca, giai điệu trong các tác phẩm của ông luôn được mọi người lưu giữ, ngân nga câu hát như một tài sản quý giá. Bên cạnh nhưng ca khúc bất hủ, những thông tin về đời tư của cố nhạc sĩ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Mới đây, triển lãm Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại được diễn ra ở TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm. Trong triển lãm này, người bạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là nhiếp ảnh gia Dương Minh Long đã công bố 35 bức ảnh đời thường của ông thuở sinh thời sau 30 năm lưu giữ.
Có thể thấy, những bức ảnh đều là những khoảnh khắc vô cùng quý giá và đáng nhớ. Điển hình như khung ảnh hội ngộ đầy thân thiết của Trịnh Công Sơn cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, tài tử Lương Triều Vỹ và nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê, hay khoảnh khắc hoài niệm của Trịnh Công Sơn khi ngồi ở góc tự sự của mình tại nhà riêng.
Theo nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ, những bức ảnh của Trịnh Công Sơn đều là những khoảnh khắc tự nhiên nhất và không có sự sắp xếp nào. Được biết, Dương Minh Long cũng từng là một người yêu nhạc Trịnh và dành sự mến mộ cho Trịnh Công Sơn. Sau đó, cả 2 trở thành bạn bè và gắn bó như tri kỷ. Nhờ đó mà trong 4 năm, nhiếp ảnh gia này đã có thể lại lưu giữ những khoảnh khắc rất đáng nhớ về cố nhạc sĩ.
Khi Trịnh Công Sơn mất, Dương Minh Long định đốt hết tư liệu và gần 10.000 kiểu ảnh tự chụp ông vì "người mình yêu quý đã mất thì những cái đó cũng không còn ý nghĩa". Nhà báo Trần Trọng Thức khi ấy biết chuyện nên ngăn cản. Năm 2021, dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh gia trao trả cho gia đình nhạc sĩ hơn 1.000 tư liệu về ông.