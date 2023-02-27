Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố

Hậu trường 27/02/2023 08:53

Sau khoảng thời gian 30 năm lưu giữ, những bức ảnh đầy hoài niệm về Trịnh Công Sơn đã được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long hé lộ.

Trịnh Công Sơn được ưu ái là một "tượng đài" trong lòng khán giả yêu nhạc xưa. Đến nay, những lời ca, giai điệu trong các tác phẩm của ông luôn được mọi người lưu giữ, ngân nga câu hát như một tài sản quý giá. Bên cạnh nhưng ca khúc bất hủ, những thông tin về đời tư của cố nhạc sĩ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 1
Triển lãm ảnh: "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại" diễn ra từ 26/2 kéo dài đến 1/3 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 TP.HCM, lần đầu công bố 35 tác phẩm chụp Trịnh Công Sơn bên người thân, bạn hữu - Ảnh: Dân Việt
Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 2
Nhiều bạn trẻ bị thu hút bởi những khoảnh khắc đời thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đó, có những hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trò chuyện với nhạc sĩ Văn Cao, chơi đàn với nhạc sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn.. - Ảnh: Dân Việt

Mới đây, triển lãm Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại được diễn ra ở TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm. Trong triển lãm này, người bạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là nhiếp ảnh gia Dương Minh Long đã công bố 35 bức ảnh đời thường của ông thuở sinh thời sau 30 năm lưu giữ.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 3
Cố nhạc sĩ nhìn thú cưng của mình bằng ánh mắt đầy trìu mến - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam
Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 4
Khoảnh khắc thân thiết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, tài tử Lương Triều Vỹ và nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Có thể thấy, những bức ảnh đều là những khoảnh khắc vô cùng quý giá và đáng nhớ. Điển hình như khung ảnh hội ngộ đầy thân thiết của Trịnh Công Sơn cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, tài tử Lương Triều Vỹ và nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê, hay khoảnh khắc hoài niệm của Trịnh Công Sơn khi ngồi ở góc tự sự của mình tại nhà riêng.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 5
Bức ảnh Trịnh Công Sơn ôm hôn Liz Mitchell - ca sĩ chính của nhóm nhạc Boney M trong lần đầu tiên bà đặt chân đến TP.HCM - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam
Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 6
Khoảnh khắc hoài niệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ, những bức ảnh của Trịnh Công Sơn đều là những khoảnh khắc tự nhiên nhất và không có sự sắp xếp nào. Được biết, Dương Minh Long cũng từng là một người yêu nhạc Trịnh và dành sự mến mộ cho Trịnh Công Sơn. Sau đó, cả 2 trở thành bạn bè và gắn bó như tri kỷ. Nhờ đó mà trong 4 năm, nhiếp ảnh gia này đã có thể lại lưu giữ những khoảnh khắc rất đáng nhớ về cố nhạc sĩ.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 7
Với Trịnh Công Sơn, Văn Cao là tri kỷ trong nhạc lẫn thơ. Ông từng cho biết: "Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng... Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi đi la đà giữa cõi người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất" - Ảnh: VnExpress
Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được công bố - Ảnh 8
Trịnh Công Sơn tập hát cho em gái - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh năm 1995 - Ảnh: VnExpress

Khi Trịnh Công Sơn mất, Dương Minh Long định đốt hết tư liệu và gần 10.000 kiểu ảnh tự chụp ông vì "người mình yêu quý đã mất thì những cái đó cũng không còn ý nghĩa". Nhà báo Trần Trọng Thức khi ấy biết chuyện nên ngăn cản. Năm 2021, dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh gia trao trả cho gia đình nhạc sĩ hơn 1.000 tư liệu về ông.

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