Hình ảnh hiếm hoi của người vợ chung sống 30 năm với danh hài Vân Sơn

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây, danh hài Vân Sơn bất ngờ chia sẻ hình ảnh của bà xã đến người hâm mộ.

Là nghệ sĩ nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước nhưng danh hài Vân Sơn luôn chọn cho mình cuộc sống bình yên bên gia đình, tránh mọi thị phi. Về chuyện đời tư, nam nghệ sĩ không chia sẻ quá nhiều đến công chúng. Vì vậy, những thông tin về bà xã và các con của Vân Sơn vô cùng hiếm hoi.

Tuy nhiên mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Vân Sơn bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã kèm dòng trạng thái hài hước: “Ở nhà chống dịch kiểu này. Chắc cuối năm nay phải mua tã với sữa rồi”.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã được danh hài chia sẻ - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài đăng của nam danh hài đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc trẻ trung của bà xã Vân Sơn: “Vợ chú xinh quá”, “Cô vẫn nhìn trẻ đẹp ghê”…

Bên cạnh đó, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy sau 30 năm chung sống, vợ chồng Vân Sơn vẫn vô cùng mặn nồng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, anh quen vợ trong thời gian hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Khi đó, bà xã không biết anh là diễn viên hài nổi tiếng. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn vào năm 1990.

Cặp đôi đã gắn bó với nhau suốt 30 năm qua - Ảnh: Internet

Nhắc về bà xã, danh hài đình đám không tiếc lời khen cho người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua. Anh cho biết, bà xã là người có tính kiên nhẫn, sự chịu đựng và thấu hiểu tuyệt vời. Để Vân Sơn có thể thỏa sức theo đuổi con đường nghệ thuật, chị chấp nhận trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Gia đình của nghệ sĩ Vân Sơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ chồng Vân Sơn đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn bên hai người con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-hiem-hoi-cua-nguoi-vo-chung-song-30-nam-voi-danh-hai-van-son-356984.html