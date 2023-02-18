Hiền Hồ gây hoang mang với động thái lạ lúc nửa đêm: đăng ảnh bãi phế liệu kèm chú thích khó hiểu

Kể từ sau ồn ào “ anh em nương tựa ” xảy ra vào tháng 3/2022, ca sĩ Hiền Hồ dù đã lên tiếng giải thích và xin lỗi nhưng khán giả vẫn khó chấp nhận. Sau vụ việc đó, cô dường như rất ít xuất hiện trang mạng xã hội. Dù vậy, mọi động thái của nữ ca sĩ luôn được khán giả chú ý và hết mực quan tâm.

Mới đây, Hiền Hồ đã đăng tải trên trang cá nhân một hình ảnh khó hiểu lúc nửa đêm khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Cô nàng chỉ chia sẻ một tấm ảnh với bối cảnh khác lạ. Cộng đồng mạng cho rằng hình ảnh mới được nữ ca sĩ đăng tải khá giống đang chụp một bãi rác phế liệu. Rất nhiều loại phế thải, cao su... đã qua sử dụng bị vứt tứ tung. Ngoài tấm ảnh độc đáo và 3 biểu tượng băng keo cá nhân, cô không có bất kỳ phát ngôn nào khác.

Nhanh chóng, đại bộ phận khán giả đều cho rằng Hiền Hồ đang chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới sau gần 1 năm vướng vào ồn ào tình cảm "anh em nương tựa" gây chấn động showbiz Việt. Một số người khác lại nghĩ rằng chắc chỉ có thể là nữ ca sĩ đăng cho vui chứ không vì bất cứ lý do gì. Bên cạnh đó, còn có người nghĩ rằng có thể tài khoản của Hiền Hồ đã bị "hacker" ghé thăm.

Trước nhiều tranh luận của netizen, đến hiện tại, Hiền Hồ vẫn chưa có động thái hay phát ngôn nào cho sự việc này.

Trong drama tình cảm, nữ ca sĩ đã ở ẩn và mong sự việc lắng xuống để tìm đường quay lại showbiz. Tuy nhiên sự trở lại của Hiền Hồ đã gây ra sự phẫn nộ cho công chúng, nhiều người tẩy chay mạnh mẽ nữ ca sĩ.

Hiền Hồ sinh năm 1997, được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt 2017. Cô sở hữu nhiều bản hit như: Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Cưới nhau đi…