Hiếm hoi ảnh con gái giấu mặt của Thủy Tiên - Công Vinh: Mũi cao giống hệt mẹ, mới 9 tuổi nhưng chân dài miên man

Năm 2013, cặp đôi đón con gái đầu lòng Bánh Gạo, tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh. Vì có bố mẹ nổi tiếng nên ngay từ khi chào đời, Bé Bánh Gạo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù chưa một lần lộ mặt nhưng mỗi bức ảnh, câu chuyện về Bánh Gạo được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận được hàng sự quan tâm đăc biệt của công chúng.

Thủy Tiên - Công Vinh hiện là một trong những cặp đôi ca sỹ - cầu thủ đình đám nhất showbiz Việt. Không chỉ thành công về sự nghiệp, cả hai còn được công chúng mến mộ bởi đời sống sạch scandal và luôn tích cực làm từ thiện.

Theo đó, kể từ khi Bánh Gạo chào đời, vợ chồng Thủy Tiên quyết tâm giấu kín mặt con gái trước truyền thông. Trong những bức ảnh gia đình, nữ ca sĩ luôn che chắn để đảm bảo sự riêng tư cho cô bé. Có thể thấy, dù sự nghiệp bận rộn nhưng vợ chồng Thủy Tiên vẫn dành cho con gái những điều tốt nhất.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2021, Thủy Tiên lần đầu khoe ảnh để lộ diện mạo con gái. Tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt nhưng nhiều người nhận xét bé Bánh Gạo thừa hưởng chiếc mũi cao giống hệt mẹ.

Khi được hỏi về việc giấu kín mặt con gái, Thủy Tiên chia sẻ: "Nếu để trẻ con có cảm giác mình là trung tâm vũ trụ thì lớn lên tính cách nó cũng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như tôi, bố tôi mất sớm, từ nhỏ đã chịu cảnh thiếu thốn tình thương nên lớn lên tôi tự ti, cứng đầu. Vì như thế thì tôi mới vượt qua được khó khăn đến với mình. Trẻ con cũng thế thôi, khi có sự tác động mà bản thân mong muốn, tính cách của nó ít nhiều bị ảnh hưởng".

Con gái Thủy Tiên mới 9 tuổi nhưng đã sở hữu đôi chân dài miên man. (Ảnh: Facebook Thủy Tiên)

Thủy Tiên cho con gái theo học trường quốc tế với mức học phí khủng. Gia đình nữ ca sĩ dành thời gian dắt con đi du lịch, chơi golf. Tuy nhiên, Thủy Tiên vẫn để Bánh Gạo làm việc nhà, tự chăm sóc cho bản thân. Đặc biệt, nữ ca sĩ dạy con gái rạch ròi tiền bạc để không phụ thuộc vào gia đình. Vợ chồng Thủy Tiên thẳng thừng tuyên bố sẽ không để lại tài sản cho con.