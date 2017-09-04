Hết khoe vòng 3 ngoại cỡ, Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi sưng như bị ong đốt

Hậu trường 04/09/2017 10:12

Bờ môi của Angela Phương Trinh bỗng dưng phồng to một cách bất thường. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ lầm tưởng cô vừa bị chú ong nào đó vô tình hôn lên môi.

Sau khi bị cư dân mạng soi mói quá nhiều vào vòng 3 quá cỡ, Angela Phương Trinh lại chuyển qua “lăng xê” bờ môi siêu gợi cảm của mình. Tuy nhiên, khuôn miệng mới của “Bà mẹ nhí” gây ra nhiều tranh cãi bởi đôi môi quá dày ảnh hưởng đến toàn bộ diện mạo gương mặt.

Hết khoe vòng 3 Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi ong đốt
Cô nàng Hạ Quyên trong phim Glee sở hữu đôi môi siêu độc - Ảnh: FBNV

Một số fan cho rằng, không thể nào có chuyện một đôi môi bình thường mà lại bỗng dưng to phồng lên bất thường như thế nếu chỉ nhờ cậy đến son môi. Một nghi vấn được đặt ra là Angela Phương Trinh đã bí mật đi trùng tu nhan sắc, nhưng bác sĩ có vẻ như đã bơm hơi quá tay khiến cho đôi môi trái tim của cô đã trở nên gợi cảm quá đà.

Hết khoe vòng 3 Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi ong đốt
Nhiều fan choáng váng vì không còn nhận ra thần tượng trong diện mạo mới - Ảnh: FBNV

Hết khoe vòng 3 Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi ong đốt
Nhan sắc của Angela Phương Trinh càng ngày càng thay đổi đến khó tin - Ảnh: FBNV

Hết khoe vòng 3 Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi ong đốt
Đôi môi mới có vẻ như không hợp lắm với người đẹp Glee - Ảnh: FBNV

Hết khoe vòng 3 Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi ong đốt
Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Angela Phương Trinh thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Nhìn diện mạo mới của Angela Phương Trinh, nhiều fan không nhận ra thần tượng và bày tỏ sự tiếc nuối vẻ đẹp ngây thơ của cô nàng ‘Tiểu thư đỏng đảnh’ ngày nào.

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân

Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.

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