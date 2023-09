Hé lộ thiệp cưới của Bình Minh – Diễm My 9X

Đúng ngày Valentine 14/2, một bức thiệp cưới in hình của Diễm My và Bình Minh được nhiều sao Việt đồng loạt chia sẻ trên cá nhân. Đồng thời, ekip bộ phim "Gái già lắm chiêu" vừa tung ra bộ hình cưới rất lãng mạn của hai nhân vật chính Linh San (Diễm My 9X) và Thiên Minh ( Bình Minh).

Bức thiệp được thiết kế theo phong cách lãng mạn, có phông nền màu trắng và tô điểm bằng những cánh hoa hồng lãng mạn. Hình ảnh của cặp đôi Bình Minh - Diễm My được xuất hiện với vị trí đẹp mắt, ấn tượng bên góc trái bức thiệp. Cặp đôi cùng diện trang phục cưới tinh khôi đang ôm nhau và nắm tay tình tứ. Bên cạnh đó, tấm thiệp cũng ghi rõ tên "cô dâu - chú rể" là Thiên Minh – Bình Minh và Linh San – Diễm My, kèm theo ngày giờ cử hành hôn lễ vào lúc 18h ngày 17/2. Sau khi lộ diện, tấm thiệp cưới này nhanh chóng gây bão và được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Mọi người đừng quên đi coi một bộ phim rất thú vị về tình yêu với DMC sắp tới nhé". Hoa khôi Áo dài - Top 11 Miss World 2015 Lan Khuê cũng ngạc nhiên với hình ảnh tấm thiệp trên trang cá nhân: “"Đầu năm đã được nhận thiệp hồng". Trong khi đó, Hoa hậu Diễm Hương, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Hà Thu đều hào hứng sửa soạn tham dự "đám cưới" đầu tiên của năm mới. Điều này càng khiến công chúng bán tín bán nghi và bày tỏ sự thắc mắc trước “đám cưới” đầy bất ngờ của cặp đôi Bình Minh – Diễm My. Trước hàng loạt câu hỏi về bức thiệp cưới bí ẩn, hai nhân vật chính Bình Minh và Diễm My nhanh chóng lên tiếng. Họ cho biết đây là thiệp mời tham dự buổi ra mắt bộ phim “Gái già lắm chiêu” vào ngày 17/02 mà cả hai có dịp đóng cặp cùng nhau. Diễm My 9X hào hứng: “ Ý tưởng buổi công chiếu phim tái hiện đám cưới của Linh San với Thiên Minh khiến tôi và anh Bình Minh đều hào hứng. Để chuẩn bị cho lễ cưới này, tôi được NTK Lâm Gia Khang thiết kế riêng cho mình một mẫu thiết kế độc quyền. Tôi và anh Bình Minh còn đang ráo riết cùng nhau luyện tập lại bài bài khiêu vũ mà hai nhân vật đã nhảy trong một phân đoạn cực kỳ lãng mạn trong phim để phục vụ khán giả trong buổi họp báo công chiếu phim”. Đây là một hình thức ra mắt phim khá mới mẻ và lắm chiêu khi lần đầu tiên tái hiện lại một tiệc cưới của cặp đôi chính Thiên Minh – Linh San trong phim ngay tại rạp chiếu phim. Nam diễn viên Bình Minh chia sẻ thêm: "Được làm đám cưới với một bạn diễn vô cùng xinh đẹp như Diễm My khiến tôi có phần hồi hộp. Mặc dù cảnh đám cưới đã được thực hiện một lần trong cảnh quay trước đây nhưng lần này, đám cưới được tái hiện ngay tại rạp chiếu phim với rất nhiều khán giả và bạn bè nên hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho hai nhân vật của chúng tôi trong phim. Tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ chú rể thật hoành tráng để “xứng đôi” với cô dâu Diễm My lộng lẫy rồi!” Trong phim, Diễm My vào vai Linh San – một cô nàng tuổi 30 xinh đẹp, thành công bỗng dưng đối mặt nguy cơ mất khả năng làm mẹ vì căn bệnh kỳ lạ - suy buồng trứng. Cô quyết tâm chinh phục anh chàng hàng xóm Thiên Minh (Bình Minh) trong kế hoạch tìm người cha hoàn hảo cho con của mình trước khi "cái trứng cuối cùng rụng xuống". Trong quá trình "cưa đổ" ấy, Linh San cùng Thiên Minh trải qua nhiều cung bậc tình cảm từ nụ hôn lãng mạn bên khung cửa sổ đến giây phút ngồi tâm sự dưới tán cây cổ thụ. Chính từ nội dung câu chuyện đậm chất hài hước pha lẫn ngôn tình của hai nhân vật chính, ekip phim “Gái già lắm chiêu” quyết định tổ chức buổi ra mắt như một “đám cưới” hứa hẹn một bộ phim có cái kết hạnh phúc và thú vị cho cặp đôi Thiên Minh và Linh San trong phim. “Gái già lắm chiêu” là sản phẩm điện ảnh đầu tay của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Ngoài bộ đôi Diễm My - Bình Minh, bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Hữu Châu, Việt Hương, Diệu Nhi, Huỳnh Lập. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đầu tư phần âm nhạc do sự đảm nhận của nhà soạn nhạc nổi tiếng Christopher Wong (nổi tiếng qua bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”). Phim sẽ có chiếu suất sớm vào ngày 17/2 (mùng 10 Tết) và công chiếu chính thức vào 19/2 trên các rạp toàn quốc. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thiep-cuoi-cua-binh-minh-diem-my-9x-34845.html Theo ducthua | Phụ Nữ News Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thiep-cuoi-cua-binh-minh-diem-my-9x-34845.html