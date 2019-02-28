Hé lộ người con gái 'trong bóng tối', lặng lẽ đi bên Johnny Trí Nguyễn suốt 7 năm qua

Ít ai biết người con gái lặng lẽ đi bên diễn viên Johnny Trí Nguyễn suốt 7 năm qua cũng khá nổi tiếng trong showbiz.
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Thời gian qua, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý trở lại khi xuất hiện chớp nhoáng tại buổi họp báo ra mắt phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất. Bên cạnh vẻ ngoài xuống sắc thì những câu chuyện về đời tư của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm.
Ít ai biết, 7 năm qua Johnny Trí Nguyễn hẹn hò với một cô gái xinh đẹp - người đó không phải ai xa lạ với khán giả Việt mà chính là Nhung Kate. Thời điểm sau khi chia tay Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn đã từng dính nghi án yêu đương với mỹ nhân này nhưng luôn né tránh truyền thông. Tuy nhiên, ba năm qua anh và người yêu đã chính thức công khai tình cảm trên mạng xã hội.
Người yêu Johnny Trí Nguyễn từng hoạt động trong giới giải trí với vai trò diễn viên. Các bộ phim Nhung Kate từng tham gia có thể kể đến như: "Bà nội không ăn bánh pizza", "Con mắt bão", "Bí mật tam giác vàng"...
Cô cũng từng được xem là một người mẫu trẻ tài năng, đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải Nhất "Vietnam Super Star Contest 2009". Tuy nhiên, hiện tại Nhung Kate không còn hoạt động nghệ thuật. Cô lặng lẽ ở bên Johnny Trí Nguyễn 7 năm qua dù nam diễn viên vẫn chưa có ý định kết hôn.
Johnny Trí Nguyễn được nhớ đến thông qua những bộ phim hành động đầu tiên của Việt Nam như: "Dòng máu anh hùng", "Bẫy Rồng", "Thần chết"... Anh sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt hút hồn và đặc biệt là body 6 múi từng đốn tim hàng ngàn cô gái Việt.
Tuy nhiên, mới đây Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người thất vọng khi xuất hiện với vẻ ngoài già nua. Rời showbiz chưa lâu nhưng nam diễn viên đã không còn giữ được vẻ nam thần ngày nào bởi gương mặt nhiều nếp nhăn, râu ria và tàn tạ.