Hậu ly hôn với Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ trải lòng về mối quan hệ với chồng cũ

Hậu ly hôn, vợ cũ doanh nhân của Đan Trường bất ngờ xuất hiện và có những chia sẻ mới nhất về mối quan hệ với anh.

Sau 1 tuần xác nhận ly hôn với Đan Trường, bà xã doanh nhân và nam ca sĩ hạn chế nhắc đến nhau trên MXH. Mới đây, khuya ngày 24/7, Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trên trang Youtube cá nhân của con trai và có những thông báo mới nhất về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con, đồng thời tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ sau khi "đường ai nấy đi". Thủy Tiên xuất hiện sau 1 tuần ly hôn - Ảnh chụp màn hình Nữ doanh nhân chia sẻ đã nhận được rất nhiều bình luận động viên, hỏi thăm suốt 1 tuần qua nên hiện tại tâm trạng của bản thân rất thoải mái và không bận tâm về tan vỡ hôn nhân.

Cô cũng khẳng định, việc thông báo ly hôn trên MXH không phải để thu hút sự chú ý của CĐM mà là sự tôn trọng chồng cũ và người hâm mộ. Thủy Tiên chia sẻ: "Việc của Tiên và anh Trường là việc cá nhân, của gia đình. Tiên lựa chọn việc chia sẻ ra không phải để gây chú ý hay tạo ra một scandal nào cả. Đó là sự tôn trọng cơ bản, vì anh Trường là người của công chúng nên Tiên làm như vậy. Với quan điểm của Tiên về cuộc sống hàng ngày, Tiên luôn nhìn về những điều tích cực nhất, đặc biệt vào thời điểm dịch bệnh như thế này. Chúng ta hầu như mỗi ngày đều rất bận rộn, lo lắng đại dịch này sẽ chừng nào qua, chưa kể nhiều người vẫn chưa có công ăn việc làm. Chính vì thế, đối với việc riêng của gia đình Tiên, thực ra nó quá nhỏ nhoi. Tiên hy vọng mọi người sống một cuộc sống thật tích cực, hãy cứ theo đuổi những gì tươi đẹp nhất". Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên và bé Thiên Từ - Ảnh: Internet Không những thế, bà xã đại gia còn không ngại nhắc về khoảng thời gian chung sống cùng chồng. Nữ doanh nhân trải lòng: "Với Tiên, giai đoạn trải qua cùng anh Trường rất đẹp. Ít nhất hiện nay Tiên cũng có đứa con, bé Thiên Từ, để Tiên có mục đích cũng như nhiều ước mơ hơn nữa cho con cũng như cho Tiên. Dù không thể làm vợ chồng nữa, nhưng Tiên và anh Trường vẫn tiếp tục làm bạn bè".

Cũng trong đoạn video, bà mẹ một con đã quay lại khoảnh khắc đời thường của con trai và tiết lộ hai mẹ con đi chụp hình ngoại cảnh. Đại gia 8x cho biết hiện tại hai mẹ con rất khỏe và luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Quý tử được mẹ đưa đi chụp ảnh ngoại cảnh - Ảnh chụp màn hình Trước đó, thông tin cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau 8 năm chung sống, Đan Trường và Thủy Tiên không còn tìm được tiếng nói chung do khoảng cách địa lý. Dù vậy, cả hai thông báo vẫn sẽ giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong tương lai.

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