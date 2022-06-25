Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc

Hậu trường 25/06/2022 13:45

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ bài viết về chuyện bản thân bị tai nạn giao thông khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ bài viết về chuyện bản thân bị tai nạn giao thông khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Cụ thể, nàng hậu cho biết: "Chuyện xui rủi đâu ai muốn. Có thể em chưa có hoàng tử hôn, thì xe 'hôn' em tạm vậy. Em xin tạm dời các lịch ngày mai".

Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc - Ảnh 1
Bài viết của Diễm Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Diễm Hương cũng chia sẻ hình ảnh tay chân bị trầy xướt, thâm tím sau tai nạn. Trước lời hỏi thăm của một netizen, Diễm Hương cho biết khi cô nằm yên, không cử động thì vết thương không còn đau nhiều. Bên dưới bài viết, nhiều người cũng để lại bình luận chúc sức khỏe, mong người đẹp chóng bình phục.

Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc - Ảnh 2

Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây, Diễm Hương liên tục vướng vào nhiều thị phi vì tin đồn tình ái. Cụ thể, Diễm Hương trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH khi xuất hiện tin đồn cô đã bí mật kết hôn lần 3 với đại gia và đây là người chống lưng cho người đẹp để có được chỗ đứng trong giới giải trí.

Theo nhiều thông tin được lan truyền, Diễm Hương từng có thời gian hẹn hò với một người đàn ông tên P. và đã bí mật kết hôn. Người đàn ông này sống ở quận 2, có gia thế khá khủng và đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thậm chí, cư dân mạng còn soi được hình ảnh Diễm Hương thường đi chơi với con của vị đại gia này.

Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc - Ảnh 4
Diễm Hương trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH khi xuất hiện tin đồn cô đã bí mật kết hôn lần 3 với đại gia - Ảnh: Internet

Theo Gia đình Việt Nam, liên hệ với Diễm Hương để tìm hiểu thực hư, Hoa hậu 2010 đã từ chối bình luận về tin đồn trên. Cô cho biết cô đang tập trung vào công việc nên không muốn đề cập đến hôn nhân. 

Trước đó, Diễm Hương đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Vừa bước qua ngưỡng cửa 20, mỹ nhân kết hôn với đại gia Đinh Trường Chinh, tuy nhiên chuyện này không ai biết. Đến năm 2014, cuộc hôn nhân vỡ lở khi cả hai chính thức ra tòa làm thủ tục ly dị, kéo theo nhiều ồn ào phía sau.

Khép lại cuộc hôn nhân giông tố, Diễm Hương dường như đã tìm được hạnh phúc thực sự khi gặp gỡ Quang Huy. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 khi đã có với nhau một con trai nhỏ.

Hậu lùm xùm bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gặp nạn, người đầy thương tích phải tạm dời lịch làm việc - Ảnh 5
Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên năm 2017, cặp đôi vướng nghi án trục trặc hôn nhân, song hoa hậu khẳng định vẫn đang chung sống hạnh phúc. Nhưng trong những năm qua, công chúng không còn thấy Quang Huy đồng hành cùng Diễm Hương tại các sự kiện, thậm chí vắng mặt trong tất cả hình ảnh người vợ đăng tải trên mạng xã hội.

Một thời gian khá dài sau đó, Diễm Hương mới xác nhận đã ly hôn trong một chương trình và từ đó, cô ít khi chia sẻ chuyện cá nhân với công chúng.

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