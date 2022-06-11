Hậu 'đường ai nấy đi' với Hoà Minzy, tình cũ thổ lộ đầy nghẹn ngào: 'Vì anh thương em hơn em thương anh…'

Tình cũ Hoà Minzy - thiếu gia Minh Hải tiếp tục có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân khiến khán giả thắc mắc.

Sau 5 năm gắn bó, cách đâu chưa lâu, Hoà Minzy tuyên bố "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải dù đã chung một cậu con trai. Hậu chia tay, trên trang cá nhân, trong khi Hoà Minzy miệt mài đăng ảnh chạy show và dành thời gian chăm sóc con trai thì phía Minh Hải lại thường xuyên chia sẻ nhiều bài viết tâm trạng.

Chuyện tình đẹp của Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải kết thúc chóng vánh khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Điển hình là mới đây nhất, Minh Hải tiếp tục chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân cũng nhận về nhiều sự chú ý. Cụ thể, trong đoạn clip, tình cũ Hoà Minzy thể hiện ca khúc "Đã sai từ lúc đầu" với vẻ mặt đầy tâm trạng cùng câu hát “Vì anh thương em hơn em thương anh…”. Nhiều người cho rằng dường như Minh Hải đã đặt cả cảm xúc bản thân vào từng câu từ. Không biết liệu rằng Minh Hải có đang ẩn ý điều gì không hay chỉ đơn thuần là hát vu vơ?

Hậu chia tay, Minh Hải liên tiếp đăng tải nhiều dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Minh Hải cũng đăng đàn đầy tâm trạng nói về chuyện “buông bỏ” nhận nhiều sự chú ý. Cụ thể, chàng thiếu gia này viết: "Đôi khi chúng ta cần buông bỏ những thứ trong cuộc sống của mình để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn. Căng thẳng ít đi và sống nhiều hơn. Đừng lãng phí năng lượng, khi bạn có lựa chọn để hạnh phúc".

Mặc dù khán gả còn nhiều tiếc nuối cho mối tình đẹp của Hoà Minzy và Minh Hải nhưng họ vẫn hi vọng cả 2 sẽ sớm tìm được bến đỗ hanh phúc sau những đổ vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-duong-ai-nay-di-voi-hoa-minzy-tinh-cu-tho-lo-day-nghen-ngao-vi-anh-thuong-em-hon-em-thuong-anh-475479.html