Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà

Hậu trường 19/08/2017 11:35

Trải qua nhiều sóng gió, nhưng nhờ những tình cảm và lời nói chân thành mà Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đã giữ trọn vẹn tình yêu, đến được với nhau.

Sau cuộc hôn nhân nhiều đau khổ với Quách Ngọc Ngoan, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc mới bên người chồng trẻ hơn mình đến 7 tuổi, ca sĩ Trung Kiên. Hiện tại, nữ diễn viên quê Trà Vinh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất sau đám cưới cùng người chồng trẻ.

Lê Phương và Trung Kiên đã hoàn tất lễ vu quy tại quê nhà Trà Vinh vào ngày 8/8. Người đẹp cũng hạnh phúc nhận được những lời chúc phúc trong đám cưới tại Bình Thuận - quê nhà chú rể Trung Kiên vào ngày 16/8.

Ngày 19/8 tới đây, cô và chồng trẻ kém 7 tuổi sẽ tổ chức một lễ cưới tại TP.HCM để nhận được nhiều hơn những lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp.

Hãy cùng nhìn lại những câu nói ngọt ngào và chân thành giúp cặp đôi giữ được tình yêu và hạnh phúc bên nhau.

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 1
Trung Kiên khẳng định anh chính là bờ vai vững chắc cho Lê Phương - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 2
Trung Kiên và Lê Phương luôn dành những lời ngọt ngào và tình cảm nhất khi bên nhau - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 3
Vì những đổ vỡ mà Lê Phương đã trải qua trong quá khứ, anh quyết sẽ không để cô chịu khổ thêm nữa - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 4
Những lời ngọt ngào và chân thành này đã giúp cả hai hiểu và yêu nhau nhiều hơn - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 5
Dù có thể nào thì cặp đôi hứa sẽ sống thật hạnh phúc và đối xử thật tử tế với nhau - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 6
Lê Phương hạnh phúc vì những gì Trung Kiên đã làm cho mình - Ảnh: Ngoisao.vn

Hậu đám cưới Lê Phương: Vì những câu nói này của chồng trẻ kém 7 tuổi, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gật đầu về chung một mái nhà - Ảnh 7
Nữ diễn viên hạnh phúc khi có được Trung Kiên, người luôn động viên và bên cô - Ảnh: Ngoisao.vn

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