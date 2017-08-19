Trải qua nhiều sóng gió, nhưng nhờ những tình cảm và lời nói chân thành mà Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đã giữ trọn vẹn tình yêu, đến được với nhau.
Sau cuộc hôn nhân nhiều đau khổ với Quách Ngọc Ngoan, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc mới bên người chồng trẻ hơn mình đến 7 tuổi, ca sĩ Trung Kiên. Hiện tại, nữ diễn viên quê Trà Vinh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất sau đám cưới cùng người chồng trẻ.
Lê Phương và Trung Kiên đã hoàn tất lễ vu quy tại quê nhà Trà Vinh vào ngày 8/8. Người đẹp cũng hạnh phúc nhận được những lời chúc phúc trong đám cưới tại Bình Thuận - quê nhà chú rể Trung Kiên vào ngày 16/8.
Ngày 19/8 tới đây, cô và chồng trẻ kém 7 tuổi sẽ tổ chức một lễ cưới tại TP.HCM để nhận được nhiều hơn những lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp.
Hãy cùng nhìn lại những câu nói ngọt ngào và chân thành giúp cặp đôi giữ được tình yêu và hạnh phúc bên nhau.