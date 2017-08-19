Sau cuộc hôn nhân nhiều đau khổ với Quách Ngọc Ngoan, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc mới bên người chồng trẻ hơn mình đến 7 tuổi, ca sĩ Trung Kiên. Hiện tại, nữ diễn viên quê Trà Vinh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất sau đám cưới cùng người chồng trẻ.

Lê Phương và Trung Kiên đã hoàn tất lễ vu quy tại quê nhà Trà Vinh vào ngày 8/8. Người đẹp cũng hạnh phúc nhận được những lời chúc phúc trong đám cưới tại Bình Thuận - quê nhà chú rể Trung Kiên vào ngày 16/8.