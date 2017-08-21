Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng

Hậu trường 21/08/2017 18:51

Sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh nội y vô cùng nóng bỏng, Phi Thanh Vân gây choáng khi diện váy dài tay, tối màu kín đáo đi dự tiệc.

Tham dự sự kiện buổi tiệc từ thiện tại TP.HCM vào tối 20/8, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ với phong cách của mình. Người đẹp diện váy đen kín cổ, dài tay hết sức kín đáo thay cho những bộ cánh mát mẻ, sexy để khoe thân hình “đồng hồ cát” như những lần trước. 

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân ăn mặc kín đáo khi tham gia tiệc từ thiện tại TP.HCM tối 20/8 - Ảnh: Internet

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh 2
Sau khi thực hiện ca đại phẫu toàn thân lần thứ 15, "Nữ hoàng dao kéo" thường xuyên diện trang phục hở bạo, xuyên thấu để khoe thân hình quyến rũ. Tuy nhiên, lần này, người đẹp bất ngờ thay đổi phong cách - Ảnh: Internet

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh 3
"Nữ hoàng thị phi" vui vẻ trò chuyện với nam người mẫu Thụy Điển Sebastian Gonzalez, người từng vào vai người yêu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong MV Keep me in love - Ảnh: Internet  

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh 4
Ngoài ra, cô cũng vui vẻ chụp ảnh lưu niệm với người mẫu Xuân Thu và Quang Thịnh (từ phải sang) tại buổi tiệc - Ảnh: Internet

ảnh sex phi thanh vân
Khác với hình ảnh táo bạo như vẫn thường thấy, đây là lần đầu tiên Phi Thanh Vân diện trang phục kín đáo tham dự sự kiện, kể từ thời điểm sau khi phẫu thuật trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam" - Ảnh: Internet

ảnh sex phi thanh vân
Trước đó, khi bị chê vòng 3 biến dạng, thân hình không cân đối, Phi Thanh Vân đã đáp trả bằng cách tung loạt ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh: Internet

ảnh sex phi thanh vân
Nhiều người không khỏi "bỏng mắt" khi nhìn vào loạt ảnh sexy, gợi cảm này - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân khiến thực khách đứng hình, buông đũa

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân khiến thực khách đứng hình, buông đũa

Sau ca đại phẫu lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây choáng khi mặc hở bạo khoe vòng 1 khủng ở chốn đông người. Mới đây, khi xuất hiện tại nhà hàng, người đẹp đã khiến đông đảo thực khách đứng hình, không thể rời mắt khi nhìn mình.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân hở bạo nữ hoàng dao kéo

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