Sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh nội y vô cùng nóng bỏng, Phi Thanh Vân gây choáng khi diện váy dài tay, tối màu kín đáo đi dự tiệc.

Tham dự sự kiện buổi tiệc từ thiện tại TP.HCM vào tối 20/8, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ với phong cách của mình. Người đẹp diện váy đen kín cổ, dài tay hết sức kín đáo thay cho những bộ cánh mát mẻ, sexy để khoe thân hình “đồng hồ cát” như những lần trước.

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân khiến thực khách đứng hình, buông đũa Sau ca đại phẫu lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây choáng khi mặc hở bạo khoe vòng 1 khủng ở chốn đông người. Mới đây, khi xuất hiện tại nhà hàng, người đẹp đã khiến đông đảo thực khách đứng hình, không thể rời mắt khi nhìn mình.

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