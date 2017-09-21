Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng

Hậu trường 21/09/2017 17:27

Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, hot girl Elly Trần đưa hai "thiên thần" Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch đến thăm một ngôi chùa ở TP.HCM. Những hình ảnh xinh hết nấc của 2 nhóc tì khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, Elly Trần đã dành thời gian dẫn 2 con đi dạo chơi và thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm nhân ngày Trung thu sắp đến, nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của công chúng.

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch vô cùng thích thú khi được mẹ diện đồ đẹp và dắt đi dạo quanh chùa - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Hai thiên thần nhí thoải mái đùa nghịch, vui chơi cùng nhau trong những bộ trang phục bắt mắt - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Ở tuổi lên ba, Cadie Mộc Trà ngày càng nghịch ngợm. Ngoài ra, Cadie khá thích tạo dáng trước ống kính bởi thường xuyên được mẹ dẫn đi sự kiện - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Sở hữu gương mặt xinh xắn mang 2 dòng máu Á - Âu, cô bé trông càng đáng yêu hơn với bộ trang phục và chiếc lồng đèn sắc đỏ hợp với không khí tết Trung thu sắp đến - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Những biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh của Cadie "đốn tim" nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Bên cạnh đó, cậu em trai Alfie Túc Mạch trông vô cùng lịch lãm với bộ vest đỏ - đen vừa vặn, sang trọng - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Mái tóc bồng bềnh cùng những kiểu tạo dáng không thể ngầu hơn giúp chàng soái ca nhí tiếp tục đánh cắp thêm nhiều trái tim người xem - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
So với những hình ảnh trước đây Elly Trần chia sẻ trên trang cá nhân, bé Alfie đã lớn hơn và bước vào giai đoạn chập chững biết đi - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Elly Trần bày tỏ muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc 2 thiên thần nhỏ bởi các bé đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. - Ảnh: Internet

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Elly tâm sự cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ, thậm chí là sự nghiệp riêng vì hai thiên thần nhỏ, muốn các con luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm từ mẹ - Ảnh: Internet

Hot girl sexy của showbiz Việt Elly Trần bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí và mang theo nghi vấn bầu bí và sinh con với bạn trai ngoại quốc. Mặc cho mọi tin đồn về mình, Elly Trần vẫn chọn cách im lặng. 

Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng
Hiện tại, Elly Trần gần như rút khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho 2 con - Ảnh: Internet

Ít lâu sau khi con gái Mộc Trà đủ cứng cáp, người đẹp mới chính thức cho con lộ diện trước công chúng. Con gái Mộc Trà của Elly Trần nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng bởi nét đẹp thiên thần lai giữa 2 dòng máu Á - Âu.

Cadie Mộc Trà con gái Elly Trần biểu cảm siêu đáng yêu trong loạt ảnh mới khiến fan rụng rời tim

Cadie Mộc Trà con gái Elly Trần biểu cảm siêu đáng yêu trong loạt ảnh mới khiến fan rụng rời tim

Bé Cadie Mộc Trà, con gái hot girl Elly Trần, năm nay đã được 3 tuổi và thường xuyên được mẹ khoe những bức hình đẹp long lanh với nhiều biểu cảm đốn tim người hâm mộ.

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