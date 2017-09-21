Hai nhóc tì nhà Elly Trần xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng

Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, hot girl Elly Trần đưa hai "thiên thần" Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch đến thăm một ngôi chùa ở TP.HCM. Những hình ảnh xinh hết nấc của 2 nhóc tì khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, Elly Trần đã dành thời gian dẫn 2 con đi dạo chơi và thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm nhân ngày Trung thu sắp đến, nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của công chúng.

Hot girl sexy của showbiz Việt Elly Trần bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí và mang theo nghi vấn bầu bí và sinh con với bạn trai ngoại quốc. Mặc cho mọi tin đồn về mình, Elly Trần vẫn chọn cách im lặng.

Ít lâu sau khi con gái Mộc Trà đủ cứng cáp, người đẹp mới chính thức cho con lộ diện trước công chúng. Con gái Mộc Trà của Elly Trần nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng bởi nét đẹp thiên thần lai giữa 2 dòng máu Á - Âu.

Cadie Mộc Trà con gái Elly Trần biểu cảm siêu đáng yêu trong loạt ảnh mới khiến fan rụng rời tim Bé Cadie Mộc Trà, con gái hot girl Elly Trần, năm nay đã được 3 tuổi và thường xuyên được mẹ khoe những bức hình đẹp long lanh với nhiều biểu cảm đốn tim người hâm mộ.

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