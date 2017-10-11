Giữa tin đồn ly hôn với Tim, Trương Quỳnh Anh lạnh lùng chia sẻ dòng trạng thái ám chỉ nguyên nhân

Cách đây vài giờ, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái được nhiều người hâm mộ cho là ám chỉ nguyên nhân khiến nữ ca sĩ quyết định ly hôn với Tim.
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Những ngày vừa qua, làng giải trí Việt xôn xao trước thông báo tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh trên trang Facebook cá nhân. Mặc dù nữ ca sĩ đã gỡ bỏ dòng trạng thái ngay sau khi đăng tải nhưng hành động này của cô vẫn khiến dư luận hết sức quan tâm.
Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý và được cư dân mạng cho rằng là lý do cô quyết định "đường ai nấy đi" với Tim.
Cụ thể, nữ ca sĩ 8X viết: "Có người nói với tôi, cái họ sợ nhất ở một người phụ nữ, đó là nước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ trở nên đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên bất cần. Khi giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến trong đời mình một cách vô thức, đó cũng chính là lúc không một người đàn ông nào, dù tốt và chân thành đến đâu đi chăng nữa, có thể lay chuyển được tảng băng giá buốt vây lấy trái tim họ...".
Kể từ khi công khai hẹn hò hồi năm 2010, cho đến nay chuyện tình yêu của Tim - Trương Quỳnh Anh trải qua không ít sóng gió. Năm 2015, nữ diễn viên Bóng ma học đường gây sốc khi tiết lộ ôm con bỏ nhà ra đi vì Tim quá vô tâm. Sau thời gian dài hàn gắn, bồi đắp tình cảm, đến tháng 8/2016, Tim cầu hôn Trương Quỳnh Anh trong một rạp chiếu phim.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đám cưới nào diễn ra. Thậm chí, cả hai còn liên tục vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc, đỉnh điểm là lùm xùm đệ đơn ly hôn ra toà án hồi tháng 5 vừa qua.