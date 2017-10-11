Giữa tin đồn ly hôn với Tim, Trương Quỳnh Anh lạnh lùng chia sẻ dòng trạng thái ám chỉ nguyên nhân

Những ngày vừa qua, làng giải trí Việt xôn xao trước thông báo tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh trên trang Facebook cá nhân. Mặc dù nữ ca sĩ đã gỡ bỏ dòng trạng thái ngay sau khi đăng tải nhưng hành động này của cô vẫn khiến dư luận hết sức quan tâm.

Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý và được cư dân mạng cho rằng là lý do cô quyết định "đường ai nấy đi" với Tim.

Cụ thể, nữ ca sĩ 8X viết: "Có người nói với tôi, cái họ sợ nhất ở một người phụ nữ, đó là nước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ trở nên đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên bất cần. Khi giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến trong đời mình một cách vô thức, đó cũng chính là lúc không một người đàn ông nào, dù tốt và chân thành đến đâu đi chăng nữa, có thể lay chuyển được tảng băng giá buốt vây lấy trái tim họ...".