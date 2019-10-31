Giữa tin đồn kết hôn, H’Hen Niê và bạn trai tin đồn bị phát hiện check in cùng 1 địa điểm

Mới đây, cư dân mạng phát hiện Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai tin đồn cùng có mặt tại Hà Nội, thậm chí cả hai còn chụp hình check in với rapper Đen Vâu.
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Cách đây vài ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hoa hậu H’Hen Niê sắp kết hôn. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc người đẹp đăng tải bức ảnh mang nhẫn kim cương ở ngón tay áp út lên Instagram. Nhiều người cho rằng, H’Hen Niê đã được bạn trai tặng nhẫn cầu hôn và sẽ sớm lên xe hoa trong tương lai.
Ngay khi những ồn ào này còn chưa kịp lắng xuống, cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra nàng hậu và bạn trai tin đồn cùng có mặt tại Hà Nội. Mặc dù không cùng xuất hiện trong một khung hình nhưng cả hai đều đăng ảnh chụp chung với Đen Vâu và check in ở Hà Nội. Đặc biệt, dưới các bài đăng của bạn trai tin đồn, H’Hen Niê thường xuyên nhấn like.
Mới đây, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về việc kết hôn, H’Hen Niê thẳng thắn cho biết: “Về chuyện riêng tư của Hen thì Hen chỉ muốn mọi người biết ở mức độ là Hen đã có người yêu thôi. Còn chuyện người đó là ai hay những chuyện sâu xa hơn thì Hen vẫn muốn dừng lại ở đây vì mọi thứ của Hen trước giờ mọi người đều biết quá nhiều rồi”.
Bên cạnh đó, H’Hen Niê còn tiết lộ rằng, khi mọi thứ đều đã sẵn sàng thì cô sẽ chia sẻ về người yêu với truyền thông. Tuy nhiên ở hiện tại, cô đang ưu tiên cho công việc để giúp đỡ gia đình nên sẽ không tiết lộ quá nhiều về chuyện riêng tư.