Giữa tin đồn kết hôn, H’Hen Niê và bạn trai tin đồn bị phát hiện check in cùng 1 địa điểm

Cách đây vài ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hoa hậu H’Hen Niê sắp kết hôn. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc người đẹp đăng tải bức ảnh mang nhẫn kim cương ở ngón tay áp út lên Instagram. Nhiều người cho rằng, H’Hen Niê đã được bạn trai tặng nhẫn cầu hôn và sẽ sớm lên xe hoa trong tương lai.

Bức ảnh khoe nhẫn gây xôn xao của nàng hậu - Ảnh: IG

Ngay khi những ồn ào này còn chưa kịp lắng xuống, cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra nàng hậu và bạn trai tin đồn cùng có mặt tại Hà Nội. Mặc dù không cùng xuất hiện trong một khung hình nhưng cả hai đều đăng ảnh chụp chung với Đen Vâu và check in ở Hà Nội. Đặc biệt, dưới các bài đăng của bạn trai tin đồn, H’Hen Niê thường xuyên nhấn like.