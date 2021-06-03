Giữa ồn ào Vbiz, Shark Liên nguyện cầu: 'Xin đừng phát thêm năng lượng tồi tàn, hãy kể nhau nghe người Việt kiên cường thép gang'

Hậu trường 03/06/2021 18:27

Những ngày gần đây, mạng xã hội diễn ra không ít sóng gió cùng rất nhiều vấn đề tiêu cực. Giữa những “điêu tàn” đó, Shark Liên đã bình tâm và có những lời khuyên đến mọi người.

Trong khi cả mạng xã hội đang ồn ào thị phi cộng thêm tình hình dịch bệnh bùng nổ phức tạp, cuộc sống cộng đồng nói chung hầu như đều có không ít những năng lượng tiêu cực. Mới đây trên trang cá nhân, Shark Liên đã có bài chia sẻ tâm tư khá dài trong tình hình “nhiễu loạn” như hiện nay.

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Shark Liên 'trầm ngâm' giữa sự đời: 'Liệu có làm bản thân mình và cuộc đời tử tế hơn?'

Theo bà, trên mạng xã hội, cộng đồng đang "nói cười, mắng chửi, tranh đua, hờn giận", đến nỗi những bà mẹ trẻ bận bịu con cái cũng phải "cãi nhau vì bất đồng ý kiến". Trong khi đó, các bạn trẻ đang có xu hướng đi theo nguồn năng lượng tiêu cực khi "ném đá, chà đạp, tận diệt người khác như thú vui tiêu khiển thường tình". Đến cuối cùng, khi đã xâm phạm đời tư, đưa nhau đến bờ vực của sự "hủy hoại", bà đặt câu hỏi sâu cay khiến ai cũng phải suy ngẫm về cuộc sống sau mỗi cuộc đấu đá: "Liệu có làm bản thân mình và cuộc đời tử tế hơn?". 

Nguyên văn bài chia sẻ của Shark Liên: 

Một ngày bình thường của một tháng giữa năm, bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, dịch bệnh vẫn còn và người ta lướt qua nhau vội vàng hơn. Họ đi nhanh để mưa không bắt kịp, cuống quýt mua lấy những bó cải, mớ rau, cân thịt ngoài chợ mang về dự trữ cho những ngày thành phố cách ly. Mùa này, đời sống bên ngoài tĩnh lại, nếu lắng tai chỉ nghe tiếng mưa rơi vỡ trên những con đường thưa vắng bóng ai.

Trên mạng xã hội, người ta vẫn chíu chít nói cười, mắng chửi, tranh đua, hờn giận,... Những bà mẹ để ảnh con làm đại diện, có đứa đang khóc, có đứa bú bình hay nằm ngủ gọn trong lòng đang bận cãi nhau vì bất đồng ý kiến. Những bạn trẻ yếm thế, ôm nguồn năng lượng hằn học đi ném đá, chà đạp, tận diệt người khác như thú vui tiêu khiển thường tình và cũng chính họ, lại kính cẩn nghiêng mình, trầm trồ tối nghĩa trước những nhân vật họ không biết.

Hai bờ “chiến tuyến” xem nhau như kẻ thù, luôn sẵn sàng lao vào nhau chơi trò đánh đấm bằng lời, bằng tài sản, bằng những mánh khóe xâm phạm đời tư,... Làm đau nhau nhiều nhất có thể, đưa nhau đến cận kề hủy hoại, phải nhìn thấy nhau tàn tạ sớm chiều, liệu có làm bản thân mình và cuộc đời tử tế hơn?

Bao giờ mới dứt, sự hỗn loạn của những con người đồng tộc đáng ra phải tin yêu nhau lúc này, giữa hàng trăm hình ảnh thương đau ở Bắc Giang về các “chiến sĩ” áo trắng oằn mình chống dịch và những người nông dân ngửa mặt van trời “cho con bán hết mùa vải, mùa dưa, mùa dứa...năm nay”?

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Shark Liên - Ảnh: FBNV

Và giữa những “điêu tàn”, nữ doanh nhân nguyện cầu một “bản hoan ca”

“Xin đừng gieo thêm mầm cây độc, hãy kể nhau nghe những hàn huyên nghĩa tình.

Xin đừng nói thêm trí trá cuộc đời, hãy kể nhau nghe chuyện vui ngày tháng.

Xin đừng phát thêm năng lượng tồi tàn, hãy kể nhau nghe người Việt kiên cường thép gang.

Xin đừng vội vàng buông lời cay nghiệt, hãy chúc nhau vượt qua thời khắc khó khăn

Mong mọi người bình an, cầu nguyện cho Bắc Giang, Sài Gòn “khải hoàn” hát khúc hoan ca…”

Ngoài ra, giữa những ồn ào chửi rủa như hiện nay, Shark Liên chọn cho mình sự bình tâm và ngồi đọc lại quyển sách cũ bên hiên nhà, lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, tiếng thị thành khẽ trở mình.

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Shark Liên thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo cộng đồng mạng sau chương trình Thương vụ bạc tỷ - Ảnh: FB 

Bài chia sẻ của Shark Liên thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và có lượng tương tác khủng. Những lời tâm tình của nữ doanh nhân như “một nốt trầm” giữa lúc cao trào của thị phi và những biến động. Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ Tự Long bình luận: “Rất hâm mộ Madam Liên. Mong chị còn làm được nhiều hơn những điều tốt đẹp mà chị đã mang lại cho cuộc đời này. Nhất là những bạn trẻ lập nghiệp được chị và các Shark truyền lửa và bảo kê". 

Shark Liên có tên thật là Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi với cái tên thân mật là "Madam Liên” là một nữ doanh nhân nổi tiếng. Bà nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp lớn và là Lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam. 

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Giàu có quyền lực nhất nhì Việt Nam, thế nhưng Shark Liên từng chia sẻ, bà từng chỉ có một giấc mơ là được ăn no.

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Từ khóa:   Shark Liên thị phi showbiz Việt Nam chống dịch Covid-19

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