Sau khi clip 'thượng cẳng tay, hạ cẳng chân' với Du Uyên tràn lan trên MXH, nữ ca sĩ đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này. Về phía Đạt G, đại diện của nam rapper cũng đã có phản hồi về lùm xùm chấn động.

Sáng nay 14/7, CĐM được một phen dậy sóng khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là Đạt G có hành động hành hung, liên tiếp đá, đấm vào người Du Uyên được camera lưu lại. Đến trưa cùng ngày, nữ ca sĩ cũng đã có động thái thừa nhận về hành vi hung bạo của bạn trai cũ và chia sẻ về khoảng thời gian liên tục bị đánh đập trong lúc còn yêu nhau.

Bài đăng của Du Uyên - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh Du Uyên bị bạn trai đánh đập giữa bữa ăn - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức cư dân mạng liên tục réo tên Đạt G vì hành động hung hãn này. Xác nhận với Saostar, quản lý của nam ca sĩ khẳng định không thể xác minh người đàn ông trong clip chính là giọng ca "Bánh mì không". Tuy nhiên, hiện tại, số điện thoại của nam ca sĩ ở trong trạng thái không liên lạc được. Phía đại diện của chàng rapper sinh năm 1995 thông tin thêm: "Chúng tôi không thể xác minh người trong đoạn clip là Đạt G. Hôm nay là sinh nhật của Đạt G nên không muốn ảnh hưởng đến bạn ấy".

Trước đó, trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ cũng đã có bài đăng mừng sinh nhật của mình đồng thời gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành và người hâm mộ đã luôn bên cạnh, ủng hộ những dự án âm nhạc của mình.

Bài đăng của Đạt G - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, ngoài phát ngôn chưa thể xác định nhân vật trong clip, phía Đạt G vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về bài đăng của Du Uyên, đồng thời từ chối trao đổi liên quan đến ồn ào này vì không muốn ảnh hưởng đến nam ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-nghi-van-hanh-hung-ban-gai-khong-truot-phat-nao-dat-g-khoa-may-dai-dien-thong-bao-khong-the-xac-minh-nguoi-trong-doan-clip-412577.html