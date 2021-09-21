Giữa lùm xùm 'sao kê' từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn bình yên đón Trung Thu trong khu vườn 60 tỷ

Loạt ảnh vui đón trung thu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào từ thiện thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
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Gần đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng một tấm ảnh ghép ảnh anh với đủ trạng thái cảm xúc đại diện cho từng hương vị của... bánh Trung Thu. Tấm ảnh ghép là một trò vui nhộn trên ứng dụng của điện thoại thông minh mà nhiều sao Việt khác đã từng chơi. Thời điểm đăng tấm hình này, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện khiếu hài hước của mình khi đính kèm dòng thông báo "cháy hàng".
Trong lúc dư luận nhắm mũi tên vào Thủy Tiên và Trấn Thành cùng những bản sao kê gây nhiều tranh cãi, Mr Đàm cũng đang là cái tên đáng chú ý của dân mạng trong “cơn bão” sao kê này. Tuy vậy, anh vẫn vui vẻ tìm cho mình một chốn bình yên trồng rau, bón cây trong khu vườn 60 tỷ đồng đã được cải tạo và đón rằm Trung Thu.