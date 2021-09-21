Giữa lùm xùm 'sao kê' từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn bình yên đón Trung Thu trong khu vườn 60 tỷ

Loạt ảnh vui đón trung thu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào từ thiện thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Gần đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng một tấm ảnh ghép ảnh anh với đủ trạng thái cảm xúc đại diện cho từng hương vị của... bánh Trung Thu. Tấm ảnh ghép là một trò vui nhộn trên ứng dụng của điện thoại thông minh mà nhiều sao Việt khác đã từng chơi. Thời điểm đăng tấm hình này, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện khiếu hài hước của mình khi đính kèm dòng thông báo "cháy hàng".

Đàm Vĩnh Hưng so sánh mình là bánh trung thu.

Trong lúc dư luận nhắm mũi tên vào Thủy Tiên và Trấn Thành cùng những bản sao kê gây nhiều tranh cãi, Mr Đàm cũng đang là cái tên đáng chú ý của dân mạng trong “cơn bão” sao kê này. Tuy vậy, anh vẫn vui vẻ tìm cho mình một chốn bình yên trồng rau, bón cây trong khu vườn 60 tỷ đồng đã được cải tạo và đón rằm Trung Thu.

Anh được fan tặng rất nhiều lồng đèn.

Những ngày qua, dư luận dậy sóng khi Đàm Vĩnh Hưng bị tố “ăn chặn” tiền từ thiện. Nam ca sĩ chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định sẽ đưa sự việc ra ánh sáng.



Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã tặng mình bộ lồng đèn Trung thu cho mình.

Nóng: Xuất hiện người gửi đơn tố giác Thủy Tiên lợi dụng chiếm đoạt tiền từ thiện Dù chưa rõ thực hư của tờ đơn và thông tin tố cáo này nhưng những hình ảnh dưới đây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-lum-xum-sao-ke-tu-thien-dam-vinh-hung-van-binh-yen-don-trung-thu-trong-khu-vuon-60-ty-425900.html