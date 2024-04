Bên cạnh cuộc thi sắc đẹp, cái tên Giáng My còn phủ sóng trên màn ảnh và sàn diễn thời trang,... Một số phim có sự góp mặt của Giáng My: "Kế hoạch 99", "Sài Gòn trong trái tim em", "Truy nã tội phạm quốc tế", "Phi vụ phượng hoàng"… Ở thập niên 90, Giáng My cùng những tên tuổi như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Hiền Mai,… là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia. Hình ảnh họ xuất hiện la liệt trên bìa sổ lưu niệm, ảnh lịch năm mới, bìa báo tạp chí, thậm chí là những vật dụng đời thường như gương soi...

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992 khi đang là sinh viên của trường Nhạc viện Hà Nội. Đặc biệt, cuộc thi sắc đẹp này chỉ được tổ chức 1 lần duy nhất và Giáng My là hoa hậu độc nhất vô nhị suốt 30 năm qua vẫn chưa có người kế vị. Thời điểm đăng quang, cô chinh phục ban giám khảo và khán giả không chỉ bởi vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp mà còn ở sự thông minh, khéo léo, đặc biệt là kiến thức lịch sử.

Suốt nhiều năm trôi qua, bước sang tuổi 53, Giáng My vẫn là một "tượng đài nhan sắc" trong lòng người hâm mộ. Dù thời gian qua, hoa hậu Giáng My dường như vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật. Những hình ảnh, hoạt động của cô chia sẻ trên mạng xã hội vẫn sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo như chia sẻ, nàng hậu hiện tập trung cho những việc chị yêu thích như thiền, vẽ.

Quá trình tự chăm sóc da hằng ngày, theo tôi, rất quan trọng. Đi ra ngoài về phải rửa sạch da, sau đó cung cấp dưỡng ẩm, chịu khó đắp mặt nạ và bôi kem chống nắng cả ngày. Tôi có nguyên tắc là không thức quá khuya. Còn ăn thì theo quy tắc 8/16. Nghĩa là nếu tôi có bữa tiệc muộn, tôi sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại. Tôi luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no".

Suốt nhiều năm trôi qua, bước sang tuổi 53, Giáng My vẫn là một "tượng đài nhan sắc" trong lòng người hâm mộ

Xinh đẹp, nổi tiếng và có tài, Giáng My được nhiều người biết đến và săn đón. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô khá lận đận. Tình yêu đến với Giáng My khá sớm và cô đã kết hôn với một người đàn ông, không lâu sau Giáng My ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Con gái Anh Sa là kết quả của cuộc hôn nhân của Hoa hậu Đền Hùng. Cô bé lớn lên trong tình thương và sự chăm sóc hòa thuận của cả bố và mẹ, dù cho cả hai không còn chung đôi. Hoa hậu Giáng My từng thừa nhận rằng cô và chồng cũ từng có mối quan hệ nghiêm túc nhưng ly hôn vì quá thiếu kinh nghiệm hôn nhân. Do quá lý tưởng hóa về tình yêu nên khi trải qua năm đầu của cuộc sống hôn nhân, Giáng My nhanh chóng bị "vỡ mộng".

Xinh đẹp, nổi tiếng và có tài, Giáng My được nhiều người biết đến và săn đón. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô khá lận đận

Mặc dù làm mẹ đơn thân từ năm 1994 khi con gái Anh Sa chào đời nhưng Giáng My đã nuôi Anh Sa khôn lớn, đến nay Anh Sa là một thiếu nữ xinh đẹp, năng động không kém gì mẹ. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Giáng My tích cóp được khối tài sản nhiều người mơ ước. Theo nhiều nguồn tin, cô đang sống trong căn biệt thự xa hoa ở "khu nhà giàu" Quận 2 (TP.HCM), ước tính trị giá cả triệu USD. Bên cạnh đó, mỹ nhân 7X còn sở hữu không ít bất động sản, hàng hiệu đắt đỏ...

Mặc dù làm mẹ đơn thân từ năm 1994 khi con gái Anh Sa chào đời nhưng Giáng My đã nuôi Anh Sa khôn lớn, đến nay Anh Sa là một thiếu nữ xinh đẹp, năng động không kém gì mẹ

Thời gian rảnh rỗi, Hoa hậu đền Hùng thích đi du lịch, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống. Đi qua những thăng trầm, giờ Giáng My sống nhẹ nhàng, thoái mái, không tự gây áp lực cho mình. "Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là: 'Đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình'. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ", người đẹp từng chia sẻ quan điểm.

Thời gian rảnh rỗi, Hoa hậu đền Hùng thích đi du lịch, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống. Đi qua những thăng trầm, giờ Giáng My sống nhẹ nhàng, thoái mái, không tự gây áp lực cho mình

Hoa hậu đình đám một thời nay tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc bản thân thay vì hoạt động trong ngành giải trí. Thi thoảng, cô nhận lời lời làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp, trình diễn thời trang, dự sự kiện của một số đồng nghiệp thân thiết.