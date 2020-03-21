Gia đình tưởng nhớ 1 năm ngày mất của NS Anh Vũ, fan chưa hết xót xa khi nhìn di ảnh

Hậu trường 21/03/2020 13:51

Lễ giỗ đầu của nghệ sĩ Anh Vũ được gia đình tổ chức đơn giản. Mọi người làm cơm cúng, thắp hương tưởng nhớ cố nghệ sĩ tài hoa.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày giỗ đầu của nghệ sĩ Anh Vũ chỉ diễn ra đơn giản. Gia đình cố nghệ sĩ tổ chức giỗ theo ngày âm lịch. Mọi người làm cỗ cúng giản dị và thắp hương tại nhà thay vì làm tại chùa như dự định, không mời bạn bè hay người thân đến tham dự.

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Tròn 1 năm ngày nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ - Ảnh: Internet

NSND Hồng Vân cho biết, chị và nhiều bạn bè dự tính sẽ đến thắp hương tại phần mộ của đồng nghiệp quá cố vào ngày 1/4. Tuy nhiên, hiện mọi người vẫn đang đợi tình hình dịch Covid-19 diễn biến ra sao mới tính tiếp.

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Dịp Tết 2020 vừa qua, Hồng Vân và Minh Luân đã đến thăm mộ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Trước đó vào ngày 20/3, trang cá nhân của Leon Vũ - bạn thân Anh Vũ đăng ảnh trong lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ. Anh viết: "Một năm trôi qua nhanh quá. Trong thời điểm này, cả thế giới đang ra sức chống lại dịch Covid-19, tôi không bay về được để thắp nén hương cho bạn. Đành hẹn lại dịp sau nhé. Mãi nhớ".

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Mâm cỗ cúng cố nghệ sĩ được chuẩn bị vô cùng tươm tất - Ảnh: FB

Dù đã 1 năm trôi qua nhưng khán giả và đồng nghiệp vẫn không quên được hình ảnh diễn viên hài đôn hậu, chất phác.

Dưới phần bình luận, mọi người để lại nhiều bình luận xúc động: "Thời gian thật nhanh, mới đây mà một năm rồi, mãi nhớ cố nghệ sĩ hài Anh Vũ duyên dáng"; "Một kỷ niệm quá đau buồn"; "Đã 1 năm trôi qua, tình anh em, đồng nghiệp, bạn bè mãi mãi đậm sâu!"; "Một năm trôi qua nỗi buồn thương nhớ người nghệ sĩ bạc mệnh"...

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Từ khóa:   Anh Vũ Hồng Vân Leon Vũ

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