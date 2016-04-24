Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng

Hậu trường 24/04/2016 15:02

Vợ chồng Jennifer Phạm cùng các thành viên gia đình nhà chồng đang có kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ ở Đà Nẵng.

 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 1

 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 2
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 3


Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 4
Gia đình Jennifer Phạm cùng gia đình em trai chồng đang có kỳ nghỉ dưỡng bên nhau
 tại Đà Nẵng.

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Jennifer Phạm quây quần cùng các thành viên gia đình nhà chồng.

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Ngọc Trinh khoe dáng ở sân tennis: "Hôm nay em làm cô bé bán banh".

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Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ và Hồ Ngọc Hà cùng nhau "check in" ở sân bay Vinh trong chuyến lưu diễn.

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 8
Chipu hân hoan khoe: Lần đầu tiên được chạm vào chiếc cúp danh giá đánh dấu
cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Em cầm cúp mà muốn xỉu
lên xỉu xuống các bác ạ. Em hạnh phúc quá .

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 9
Chí Trung hài hước chia sẻ: "Cái móng tay" chắc chắn sẽ có mặt
trong Táo quân 2017...!
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 10
Đan Lê xinh đẹp ở đời thường
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 11
Diễm Hương hạnh phúc bên con: Mẹ cùng Noah kiên nhẫn đợi 3 năm nhé con !



Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 12
Phạm Hương: Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc
đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giây phút đó cần phải ngẩng đầu
 cười thật xinh tươi...!!!!
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 13
Thành Trung và bạn gái hội ngộ bên gia đình.
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 14
Thảo Vân hân hoan khoe ảnh xưa: Cô TNXP ngày 30 tuổi...Ôi cái thời gian...
Ảnh này chụp ở Ngã Ba Đồng Lộc, năm 2000.
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 15
Thúy Hạnh hân hoan khoe ảnh chồng con: Có giường hem chịu lên ngủ,
ba cha con chui hết xuống đất nằm với nhau.
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 16
Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh biểu cảm đáng yêu bên nhau
 

Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng - Ảnh 17

Xuân Bắc chia sẻ khoảnh khắc ăn uống của hai con trai

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Tăng Thanh Hà cùng những người bạn vui vẻ chụp ảnh tại Philippines.

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Trấn Thành và Hari Won chu môi chụp ảnh tự sướng dễ thương trong một sự kiện tối 23/4.

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Từ khóa:   Jennifer Phạm

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