Facebook sao Việt: Vợ chồng Jennifer Phạm ôm nhau trước mặt gia đình ở Đà Nẵng





Gia đình Jennifer Phạm cùng gia đình em trai chồng đang có kỳ nghỉ dưỡng bên nhau

tại Đà Nẵng.

Jennifer Phạm quây quần cùng các thành viên gia đình nhà chồng.

Ngọc Trinh khoe dáng ở sân tennis: "Hôm nay em làm cô bé bán banh".

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ và Hồ Ngọc Hà cùng nhau "check in" ở sân bay Vinh trong chuyến lưu diễn.





Chipu hân hoan khoe: Lần đầu tiên được chạm vào chiếc cúp danh giá đánh dấu

cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Em cầm cúp mà muốn xỉu

lên xỉu xuống các bác ạ. Em hạnh phúc quá .



Chí Trung hài hước chia sẻ: "Cái móng tay" chắc chắn sẽ có mặt

trong Táo quân 2017...!





Đan Lê xinh đẹp ở đời thường





Diễm Hương hạnh phúc bên con: Mẹ cùng Noah kiên nhẫn đợi 3 năm nhé con !







Phạm Hương: Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc

đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giây phút đó cần phải ngẩng đầu

cười thật xinh tươi...!!!!





Thành Trung và bạn gái hội ngộ bên gia đình.





Thảo Vân hân hoan khoe ảnh xưa: Cô TNXP ngày 30 tuổi...Ôi cái thời gian...

Ảnh này chụp ở Ngã Ba Đồng Lộc, năm 2000.





Thúy Hạnh hân hoan khoe ảnh chồng con: Có giường hem chịu lên ngủ,

ba cha con chui hết xuống đất nằm với nhau.





Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh biểu cảm đáng yêu bên nhau



Xuân Bắc chia sẻ khoảnh khắc ăn uống của hai con trai

Tăng Thanh Hà cùng những người bạn vui vẻ chụp ảnh tại Philippines.

Trấn Thành và Hari Won chu môi chụp ảnh tự sướng dễ thương trong một sự kiện tối 23/4.

Bé Tôm nhà Hồng Nhung hào hứng thu hoạch dưa chuột: "Sáng dậy là em chạy ngay ra tưới cây của mình. Có rau cho bữa trưa của mẹ đây nhé".