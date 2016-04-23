Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành

Hậu trường 23/04/2016 09:31

Biết nhau cũng gần 10 năm rồi, từ hồi 2 đứa có tuổi mà chưa có tên Thành làm mc cho mấy chương trình nhỏ xíu, tui hát bạn làm mc trong cánh gà còn sửa áo cho tui.

 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 1

Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành: Biết nhau cũng gần 10 năm rồi, từ hồi 2 đứa
 có tuổi mà chưa có tên Thành làm mc cho mấy chương trình nhỏ xíu, tui hát bạn làm mc
trong cánh gà còn sửa áo cho tui.. Bạn này có cái tật lần nào bạn gặp quên quên là cứ
nói chuyện chặt chém mình câu nào là mình đơ mặt câu đó, mà mình thì ngu nhất khoản
 chặt chém, nói chuyện chả biết chặt ai bao giờ, ai chặt mình toàn nghĩ ngườii ta nói
thiệt không à nên ai chặt là mình im ru cười trừ tới giờ cũng không thay đổi được..
Vậy riết rồi gặp bạn thấy tội nghiệp hết chặt mà quay lại mỗi lần ai chặt mình
 là bạn đỡ dùm , bạn giải thích rồi chặt lại người ta.

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 2
Phạm Hương hân hoan: Tình yêu màu nắng...chăm chỉ để sớm được về nhà với bố mẹ..


Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 3
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Chú thích ăn bánh và rất tinh nghịch... Chú yêu ca hát và nhảy múa.

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Hà Anh khoe thân hình bốc lửa, cân đối trong kỳ nghỉ kết hợp chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng.

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 5
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 6
Đoan Trang hạnh phúc bật mí: Sáng ngủ dậy,nhận được hoa chồng gửi,
vào 1 ngày không phải lễ, không phải tết, không phải gì hết..
Chỉ là nhớ vợ và gửi hoa.....

 

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Ngọc Trinh khoe dáng tập khó và nhạy cảm: "Cô giáo nói chỉ còn 30% nữa
là đạt chuẩn rùi. Cố lên để mai mốt tung ra một cú shot đẹp nhất nào... yeah".

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 8
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 9
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 10
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 11
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 12
Hà Kiều Anh hạnh phúc tiết lộ về những khoảnh khắc đẹp của cả gia đình:
Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc!
 

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Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 14
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 15

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 16
Kỳ Duyên: 6 tháng rồi mới quay trở lại nơi đây...
Bắt đầu cho những công việc mới..Biển hôm nay lặng sóng quá.
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 17
 

Facebook sao Việt: Thủy Tiên hết lời khen ngợi Trấn Thành - Ảnh 18
Lê Phương hội ngộ cùng con trai sau những ngày mang tình yêu tới biển đảo
quê hương: Cô ấy đang hạnh phúc!!

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Ngọc Hân thích thú: Chậu nào cũng đẹp...biết chọn hoa gì đây...
 

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Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Thúy Hạnh:"Cưỡng hôn" giữa chốn đông người.
 

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Trà My idol: Cuối cùng đã chịu lấy vợ, cả nhà có 3 anh em lập gia đình hết rồi!!

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Vợ chồng Phan Như Thảo tạo dáng xì tin trên xe: "Trưa nắng như đổ lửa 100 độ F,
chồng chở đi shopping, không còn nhét nổi cái body này vô bộ đồ cũ nào nữa, trời ơi".

 

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Noo Phước Thịnh tặng bánh kem, mừng thành công đêm nhạc của Hà Hồ.

 

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Midu sải bước trên con đường bình yên ở Hội An: "Hội An luôn mang
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Từ khóa:   Thủy Tiên

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