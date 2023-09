Facebook sao Việt: Tăng Thanh Hà tận hưởng chuyến du lịch tại Philippines

Tăng Thanh Hà diện trang phục trẻ trung, mát mẻ trong kỳ nghỉ ở Philippines: "Let the sea set you free #atmybestfriendwedding" (Hãy để biển khiến bạn tự do, hashtag: tại đám cưới bạn thân nhất).



Phạm Hương vẫn làm việc hăng say bất chấp thời tiết nắng nóng của TP HCM. Cô cũng tỏ ra rất ưng ý với phong cách trang điểm rất Tây kiểu này.

Nghệ sĩ Hoài Linh mặc bộ quần áo bà ba, khăn rằn đặc trưng Nam Bộ ngồi nghỉ trên xe sau giờ ghi hình: "Khi hụp hình này lúc sáng, giờ mới được về nhà. Chắc mai 8h dậy nổi đi quay tiếp".

Ngọc Trinh khoe ảnh đang say sưa tập nhảy. Thời gian này, "nữ hoàng nội y" tỏ ra khá yêu thích dancesport.

Phải dậy sớm để bay vào Đà Nẵng nên Ngô Thanh Vân vẫn còn hơi buồn ngủ.

Lan Khuê rực rỡ với son đỏ và váy "ton sur ton".

Phương Mai khoe ảnh buông lơi vạt áo lộ vòng một nóng bỏng kèm theo dòng caption "hờ hững" không kém: "Trời nóng quá nên...".



Lam Trường đưa ba đi ăn phở: "Trường nghĩ mình cũng là một người con may mắn vì còn có cơ hội để chăm sóc thương yêu đấng sinh thành ra mình,nhưng mỗi ngày thấy ba má mỗi già yếu trong lòng buồn nhưng không biết phải làm sao để ba má mình cứ luôn khoẻ mạnh".

Thanh Hằng chụp ảnh tự sướng với chiếc kính thời trang màu cam nổi bật, thiết kế độc đáo.

Phan Anh tranh thủ "selfie" trong lúc bay đến Brazil. Anh dí dỏm chia sẻ: "Đọc hết hai cuốn sách mà vẫn còn 8 tiếng bay nữa. Rảnh rang selfie phát... Mà tự thấy mặt bố cháu rất đểu, kiểu, lêu lêu mấy bạn ở nhà đang gato như bác Hoàng Bách ấy".

Vợ chồng Văn ANh - Tú Vi chụp ảnh "nhí nhố", hài hước: "Ngồi chờ bàn công chuyện, nên lại up hình".

Tuấn Hưng tập boxing với quyết tâm ép cân.

Trà My Idol khoe ảnh con trai xinh xắn như một thiên thần.

Phương Linh cùng em gái Phương Ly trải nghiệm khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Lê Thúy ngồi sát bên "người ấy", chụp ảnh cùng chú thích tình cảm: "Xa là nhớ. Gần nhau là cười".

Thân Thúy Hà tựa đầu lên chân "người đàn ông đời mình": "Điểm tựa của em, người đàn ông bự của cả nhà em".

Hà Anh tâm sự cứ lúc nào trời nắng nhất là cô và chồng sắp cưới lại kéo nhau ra biển.