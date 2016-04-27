Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh "phờ phạc" ngồi uống trà đá vỉa hè

Hậu trường 27/04/2016 11:33

Hình ảnh trầm tư của nghệ sĩ Hoài Linh ở một quán ven đường được chia sẻ lại trên một fanpage khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

 

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-7

Hình ảnh trầm tư của nghệ sĩ Hoài Linh ở một quán ven đường được chia sẻ lại trên
một fanpage, để lại nhiều suy nghĩ với khán giả về sự vất vả của nghiệp diễn.

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 2
Hai anh em nhà Đức Hải bên các con

 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 3
Hai chị em dâu nhà Jennifer Phạm
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 4
Hai nhóc tỳ đáng yêu

Thanh Thảo mặc bikini khoe thân hình đáng ghen tị ở lứa tuổi của mình.

Thanh Thảo mặc bikini khoe thân hình đáng ghen tị ở lứa tuổi của mình.

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 6
Đan Lê than vãn thời tiết nơi mình ở: Sài Gòn nóng quá!!!
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 7
Dương Mỹ Linh: Ngồi xem chừng mấy anh chơi nên để ly caffe chưa kip uống ...
Khi muốn uống thì hỡi ơi toàn là nước đá loãng ...thắc mắc tại sao, thì thấy mấy anh
khúc khích cười ...hỏi ra thì mấy anh nói tụi con uống ...
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 8
Hương Giang hóm hỉnh ví von: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân phần 3
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 9
Lã Thanh Huyền xì tin cùng Thanh Vân hugo, Minh Hương
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 10
Lê Thúy hạnh phúc khi được hẹn hò cùng chồng: Chẳng biết bao lâu rồi mới được
 hẹn hò nhau thế này..... Ngày chồng đi làm thì vợ đựơc nghỉ , ngày vợ đi làm thì chồng lại nghỉ..
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 11
Ngọc Diễm hóm hỉnh chia sẻ: Bắt "con" của người ta đi dạo
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 12
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 13
Ngọc Quyên chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 14
Ngô Thanh Vân tiết lộ hình xăm
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 15
Nhã Phương xinh đẹp rạng rỡ mặc sóng gió
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 16
Ốc Thanh Vân đưa con trai đi làm cùng

 

Ốc Thanh Vân mang theo bé Cacao tới chỗ làm, hai mẹ con nằm nghỉ trên ghế dài:

Ốc Thanh Vân mang theo bé Cacao tới chỗ làm, hai mẹ con nằm nghỉ trên ghế dài:
"Cacao theo mẹ đi quay từ sáng nay. Rồi hai mẹ con đi lên sân khấu tập kịch".

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 18
Hai ba con Phan Hiển bên nhau
 

Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh 'phờ phạc' ngồi uống trà đá vỉa hè - Ảnh 19

Thúy Nga: Thông báo:từ nay trở đi em sẽ không ăn cá ở Việt Nam nữa,
ăn ở Mỹ cho an toàn đi. Có tiệc nhậu hải sản tối nay,ai đến thì điểm danh nha.

Chi Pu và Gil Lê tụ tập cùng gia đình:

Chi Pu và Gil Lê tụ tập cùng gia đình: "Ăn mừng cùng ba má nuôi, anh chị em nuôi.
Nuôi nó mấy năm mà lâu lâu nó mới có dịp mời cả nhà được một bữa".

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Facebook sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu