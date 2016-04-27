Facebook sao Việt: Fan xót xa thấy Hoài Linh "phờ phạc" ngồi uống trà đá vỉa hè

Hai anh em nhà Đức Hải bên các con

Hình ảnh trầm tư của nghệ sĩ Hoài Linh ở một quán ven đường được chia sẻ lại trên một fanpage, để lại nhiều suy nghĩ với khán giả về sự vất vả của nghiệp diễn.



Hai chị em dâu nhà Jennifer Phạm





Hai nhóc tỳ đáng yêu

Thanh Thảo mặc bikini khoe thân hình đáng ghen tị ở lứa tuổi của mình.



Đan Lê than vãn thời tiết nơi mình ở: Sài Gòn nóng quá!!!





Dương Mỹ Linh: Ngồi xem chừng mấy anh chơi nên để ly caffe chưa kip uống ...

Khi muốn uống thì hỡi ơi toàn là nước đá loãng ...thắc mắc tại sao, thì thấy mấy anh

khúc khích cười ...hỏi ra thì mấy anh nói tụi con uống ...





Hương Giang hóm hỉnh ví von: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân phần 3





Lã Thanh Huyền xì tin cùng Thanh Vân hugo, Minh Hương





Lê Thúy hạnh phúc khi được hẹn hò cùng chồng: Chẳng biết bao lâu rồi mới được

hẹn hò nhau thế này..... Ngày chồng đi làm thì vợ đựơc nghỉ , ngày vợ đi làm thì chồng lại nghỉ..





Ngọc Diễm hóm hỉnh chia sẻ: Bắt "con" của người ta đi dạo









Ngọc Quyên chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con





Ngô Thanh Vân tiết lộ hình xăm





Nhã Phương xinh đẹp rạng rỡ mặc sóng gió





Ốc Thanh Vân đưa con trai đi làm cùng

Ốc Thanh Vân mang theo bé Cacao tới chỗ làm, hai mẹ con nằm nghỉ trên ghế dài:

"Cacao theo mẹ đi quay từ sáng nay. Rồi hai mẹ con đi lên sân khấu tập kịch".



Hai ba con Phan Hiển bên nhau



Thúy Nga: Thông báo:từ nay trở đi em sẽ không ăn cá ở Việt Nam nữa,

ăn ở Mỹ cho an toàn đi. Có tiệc nhậu hải sản tối nay,ai đến thì điểm danh nha.

Chi Pu và Gil Lê tụ tập cùng gia đình: "Ăn mừng cùng ba má nuôi, anh chị em nuôi.

Nuôi nó mấy năm mà lâu lâu nó mới có dịp mời cả nhà được một bữa".