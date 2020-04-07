Elvis Phương nói về việc bị tố thiếu trách nhiệm với bố mẹ: ‘Tôi không bao giờ cầu xin sự tha thứ của các em gái’

Xuất hiện trên một chương trình giao lưu mới đây, danh ca Elvis Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện bị tố thiếu trách nhiệm, không về chịu tang mẹ.

Cuối năm 2019, nam danh ca Elvis Phương bị em gái tố thiếu trách nhiệm khi đùn đẩy việc chăm sóc bố mẹ cho 8 người em gái. Thậm chí khi mẹ qua đời, ông cũng không về Mỹ chịu tang.

Thời điểm đó, Elvis Phương cho biết bản thân không làm điều gì có lỗi nên không cần phải lên tiếng đính chính: “Chuyện gì phải thì tôi nghe, không phải thì tôi cho qua. Vì trong lòng, tôi biết mình thương mẹ như thế nào".

Danh ca Elvis Phương bị tố bỏ bê mẹ già không chăm sóc - Ảnh: Internet

Mới đây, khi tham gia một chương trình giao lưu, nam danh ca bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bị em gái tố thiếu trách nhiệm với bố mẹ. Ông cho biết mỗi lần sang Mỹ lưu diễn đều đến thăm mẹ: “Sau khi phẫu thuật tim, tôi biết mình không thể đi máy bay nhiều nên quyết định trở về Việt Nam từ năm 2000. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng về Mỹ 3-4 lần/năm để thăm mẹ”.

Trước khi về Việt Nam, Elvis Phương chia sẻ rằng ông và vợ đã xin phép mẹ để lo hậu sự trước cho bà: “Mẹ tôi đã đồng ý. Sự việc các em, con cháu đều chứng kiến. Tôi là người sống lạc quan nhưng đã trải qua một lần phẫu thuật tim nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên quyết định lo trước hậu sự cho mẹ để mình yên lòng”.

Nam ca sĩ cho biết luôn cố gắng sang Mỹ thăm mẹ dù sức khỏe ông cũng không tốt - Ảnh: Internet

Ông cũng cho biết các em gái thường tranh cãi và tỵ nạnh nhau trong việc chăm sóc mẹ. Chính vì vậy, ông từng đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão và được các em đồng ý.

Nói về mối quan hệ với các em gái, Elvis Phương thừa nhận không thường xuyên gặp gỡ họ: “Tôi không bao giờ cầu xin sự tha thứ của các em gái. Tôi nghĩ các em cần sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn về cách sống, cách cư xử với mọi người xung quanh”.

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