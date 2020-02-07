Elly Trần vô tình tiết lộ chuyện đã ly hôn chồng ngoại quốc?

Chia sẻ mới đây của Elly Trần khiến cộng đồng mạng càng thêm hoài nghi thông tin cô và chồng ngoại quốc đã "đường ai nấy đi" là có thật.
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Thời gian gần đây, showbiz Việt xôn xao trước thông tin hôn nhân của Elly Trần và ông xã ngoại quốc "cơm không lành, canh không ngọt". Mọi chuyện khởi nguồn từ khi người đẹp 2 con nhiều lần đăng tải những bài viết ẩn ý chuyện bị phản bội: "Vợ đẹp con xinh đàn ông sẽ không đi ngoại tình là một lý thuyết đẹp đẽ". Hay những dòng tâm sự bế tắc: "Tôi không muốn bị trầm cảm lúc này, còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm, tôi sẽ ổn".
Dù vậy, chân dài 8x vẫn chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận về chuyện hôn nhân lục đục.
Thế nhưng mới đây, người mẫu Elly Trần lại có chia sẻ bất ngờ. Cụ thể, khi trả lời một vài câu hỏi của người hâm mộ trên Instagram, bà mẹ 2 con vô tình xác nhận mình độc thân.
Cụ thể khi một fan nhờ tư vấn: "Chị ơi, làm gì để tình duyên không lận đận ạ", Elly Trần để lại câu trả lời như ngầm thừa nhận bản thân đang gặp trắc trở chuyện tình cảm: "Hình như em hỏi sai người rồi".
Chưa hết, khi tiếp tục nhận được câu hỏi có phần nhạy cảm về chuyện riêng tư: "Chị đẹp đang độc thân vui tính ạ?", cô không né tránh mà thẳng thắn cho biết: "Như chưa có mối tình nào vắt vai luôn".
Không ít người cho rằng câu trả lời của Elly Trần chứng tỏ cô đang trong tình trạng độc thân. Điều này cũng đồng nghĩa rằng những lời đồn trên mạng xã hội suốt thời gian qua về thông tin cô và chồng Tây "đường ai nấy đi" là có cơ sở.