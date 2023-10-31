Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn

Hậu trường 31/10/2023 10:07

Cách đây 1 tuần, trong buổi tụ họp với hội bạn hotgirl gồm Linh Rin, Huyền Baby và Emily, Hạnh Sino gây chú ý khi để lộ vòng 2 lùm xùm nghi vấn mang thai con đầu lòng

Hạnh Sino từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà Nội. Năm 2011, cô từng được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 qua vai chính trong phim điện ảnh Vũ điệu đam mê.

Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 1
Hạnh Sino từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà Nội
Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 2
Có thời gian Hạnh Sino lập nhóm nhạc B.Sily cùng hai cô bạn thân là hot girl Huyền Baby và Emily

Có thời gian Hạnh Sino lập nhóm nhạc B.Sily cùng hai cô bạn thân là hot girl Huyền Baby và Emily. Sau khi nhóm tan rã hai thành viên còn lại giải nghệ, chuyển sang làm kinh doanh, riêng Hạnh Sino tiếp tục ca hát. Từ năm 2017, nữ ca sĩ chuyển vào Sài Gòn sống, vừa kinh doanh vừa hoạt động nghệ thuật. Cô được khán giả yêu thích với ca khúc Em mây.

Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 3
Cách đây 1 tuần, trong buổi tụ họp với hội bạn hotgirl gồm Linh Rin, Huyền Baby và Emily, Hạnh Sino gây chú ý khi để lộ vòng 2 lùm xùm nghi vấn mang thai con đầu lòng

Cách đây 1 tuần, trong buổi tụ họp với hội bạn hotgirl gồm Linh Rin, Huyền Baby và Emily, Hạnh Sino gây chú ý khi để lộ vòng 2 lùm xùm nghi vấn mang thai con đầu lòng. Cho đến mới đây, chia sẻ trang Phụ nữ mới, nữ ca sĩ xác nhận tin vui đang mang thai con đầu lòng. Hiện tại cô đang cùng chồng chuẩn bị cả tinh thần lẫn điều kiện tốt nhất để chào đón em bé ra đời.

Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 4
 Nữ ca sĩ xác nhận tin vui đang mang thai con đầu lòng. Hiện tại cô đang cùng chồng chuẩn bị cả tinh thần lẫn điều kiện tốt nhất để chào đón em bé ra đời

Tháng 12/2022, Hạnh Sino gây bất ngờ khi bí mật lên xe hoa với chồng doanh nhân. Dù về chung một nhà nhưng nữ ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ ông xã trên mạng xã hội. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hạnh Sino bày tỏ sự hài lòng: "Phụ nữ rất thích cảm giác được che chở, bao bọc. Khi chọn anh ấy, tôi sẽ quan tâm đến việc anh ấy đối xử với tôi như thế nào, với gia đình tôi thế nào. Cách mà anh ấy hành động, chứng minh tôi đã chọn đúng người để cùng tôi vun đắp cho hạnh phúc sau này".

Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 5
Để lộ vòng 2 lùm xùm, hotgirl đình đám Hà Thành xác nhận mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn - Ảnh 6
Tháng 12/2022, Hạnh Sino gây bất ngờ khi bí mật lên xe hoa với chồng doanh nhân. Dù về chung một nhà nhưng nữ ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ ông xã trên mạng xã hội

Nhờ việc kinh doanh mà khối tài sản của Hạnh Sino ở tuổi 33 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi được hỏi làm thế nào để gây dựng tài sản triệu đô ở độ tuổi này, Hạnh Sino từng khiêm tốn cho biết: "Độ tuổi của tôi cũng không còn quá trẻ. Nhiều bạn nhỏ tuổi hơn tôi mà rất giỏi, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi thích làm kinh doanh, hay tìm tòi những cái mới để làm. Hầu như cả tuần tôi ít có thời gian trống. Thu nhập của tôi hàng tháng đâu đó khoảng 9 con số 0. Khi kiếm được tiền tôi chia thu nhập thành nhiều khoản nhỏ. Một phần tôi đầu tư cho công việc, phần đầu tư cho sức khỏe, phần phụng dưỡng bố mẹ và một phần chi tiêu cho sở thích cá nhân".

Dàn mỹ nhân Hà Thành dự tiệc sinh nhật Hạnh Sino: Huyền Baby giật spotlight với body bốc lửa, Bích Phương ra sao hậu giảm cân?

Dàn mỹ nhân Hà Thành dự tiệc sinh nhật Hạnh Sino: Huyền Baby giật spotlight với body bốc lửa, Bích Phương ra sao hậu giảm cân?

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Từ khóa:   Hạnh Sino ca sĩ Hạnh Sino Hạnh Sino mang thai

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