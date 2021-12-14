Bước lên ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên không chỉ nhận được vương miện và còn nhận được phần thưởng là số tiền 40.000 USD tiền mặt (khoảng 918,6 triệu đồng). Trong buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, nàng tân hoa hậu bất ngờ chia sẻ mong muốn được trích số tiền thưởng nhận được để làm từ thiện.

Cụ thể, người đẹp 23 tuổi cho biết cô và ekip đang trong quá trình tìm kiếm các tổ chức từ thiện để tiến hành trao các phần quà. Tuy nhiên, mọi việc đang bị chậm trễ đôi chút vì những ảnh hưởng của dịch bệnh. Hành động của Thùy Tiên một lần nữa nhận được hàng ngàn lời khen ngợi, ngưỡng mộ của công chúng.

Bên cạnh đó, trong buổi livestream, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng bất ngờ tiết lộ sức khỏe bản thân đang không được tốt. Người đẹp đã chuyển sang căn hộ mới nhưng vì đang gặp vấn đề về sức khỏe nên chưa chia sẻ được nhiều với người hâm mộ. Nàng hậu cho biết sẽ đến bệnh viện ở Thái Lan để thăm khám nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các lịch trình sắp tới.

Từ ngày đăng quang, Thùy Tiên liên tục khiến công chúng ngưỡng mộ với các hành động đẹp của mình. Trước khi trở thành Miss Grand International 2021, Thùy Tiên rất thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện ở Việt Nam, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh.

Không những vậy, tân hoa hậu còn đăng ký hiến tạng cùng mẹ và chia sẻ trên trang cá nhân. Nàng hậu trải lòng cô muốn làm điều gì đó có ích cho cuộc đời sau khi mất đi. Việc làm của Thùy Tiên khiến người hâm mộ phải ngợi khen cô nàng quả là Hoa hậu đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.