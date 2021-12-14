Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa

Hậu trường 14/12/2021 16:14

Với số tiền thưởng nhận được sau cuộc thi, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô muốn được trích ra để làm các hoạt động từ thiện.

Bước lên ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên không chỉ nhận được vương miện và còn nhận được phần thưởng là số tiền 40.000 USD tiền mặt (khoảng 918,6 triệu đồng). Trong buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, nàng tân hoa hậu bất ngờ chia sẻ mong muốn được trích số tiền thưởng nhận được để làm từ thiện.

Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa - Ảnh 1

Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa - Ảnh 2

Cụ thể, người đẹp 23 tuổi cho biết cô và ekip đang trong quá trình tìm kiếm các tổ chức từ thiện để tiến hành trao các phần quà. Tuy nhiên, mọi việc đang bị chậm trễ đôi chút vì những ảnh hưởng của dịch bệnh. Hành động của Thùy Tiên một lần nữa nhận được hàng ngàn lời khen ngợi, ngưỡng mộ của công chúng.

Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa - Ảnh 3

Bên cạnh đó, trong buổi livestream, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng bất ngờ tiết lộ sức khỏe bản thân đang không được tốt. Người đẹp đã chuyển sang căn hộ mới nhưng vì đang gặp vấn đề về sức khỏe nên chưa chia sẻ được nhiều với người hâm mộ. Nàng hậu cho biết sẽ đến bệnh viện ở Thái Lan để thăm khám nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các lịch trình sắp tới.

Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa - Ảnh 4

Từ ngày đăng quang, Thùy Tiên liên tục khiến công chúng ngưỡng mộ với các hành động đẹp của mình. Trước khi trở thành Miss Grand International 2021, Thùy Tiên rất thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện ở Việt Nam, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh.

Được hơn 900 triệu đồng tiền thưởng sau đăng quang, hoa hậu Thùy Tiên muốn dùng để làm 1 việc ý nghĩa - Ảnh 5

Không những vậy, tân hoa hậu còn đăng ký hiến tạng cùng mẹ và chia sẻ trên trang cá nhân. Nàng hậu trải lòng cô muốn làm điều gì đó có ích cho cuộc đời sau khi mất đi. Việc làm của Thùy Tiên khiến người hâm mộ phải ngợi khen cô nàng quả là Hoa hậu đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiết lộ lý do đăng ký hiến tạng khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ

Với những hành động đầy tính nhân văn và liên tục truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand 2021 Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?