Đừng chỉ nhìn vào scandal của họ, những sao Hoa ngữ này hiếu thuận với cha mẹ ít ai bằng

Hiện nay, Dương Mịch là một trong những nữ nghệ sỹ được yêu mến nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, cô còn vô cùng hiếu thuận với cha mẹ.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, cha Dương Mịch đã khoe căn nhà được con gái mua tặng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như truyền thông. Căn hộ được thiết kế mang đậm phong cách Trung Hoa, bên ngoài có sân vườn cùng nhiều cây cảnh. Ngôi nhà này tọa lạc ở khu vực “tấc đất tấc vàng” của thủ đô Bắc Kinh, người bình thường không thể mua được.

Lâm Tâm Như

Nhiều năm trước, Lâm Tâm Như sống cùng cha mẹ trong một căn nhà thuộc khu Ngũ Cổ, bên cạnh thành phố Đài Bắc. Đến năm 2013, người đẹp Lâm Tâm Như đã bỏ ra khoảng hơn 33 tỷ đồng để mua một căn nhà ở trung tâm Đài Bắc tặng cha mẹ. Từ khi có căn nhà này, hai ông bà gặp gỡ bạn bè cũng thuận lợi hơn.

Không chỉ vậy, những năm trở lại đây, năm nào Lâm Tâm Như cũng đưa cha mẹ đi du lịch nước ngoài. Đây là cách thể hiện lòng hiếu thảo của mỹ nhân họ Lâm.

Angela Baby

Angela Baby là một cô gái vô cùng hiếu thuận. Tuổi thơ cơ cực đã giúp cô biết thương yêu gia đình mình hơn. Có tin đồn rằng, khi mới gia nhập làng giải trí, Angela Baby đã chi vài tỷ đồng mở một tiệm làm đẹp cho mẹ đẻ. Sau đó không lâu, truyền thông Hong Kong đưa tin, nữ diễn viên này dùng danh nghĩa mẹ đẻ mua một tòa nhà có trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Angela Baby không chỉ đối xử tốt với cha mẹ đẻ mà còn rất quan tâm tới bố mẹ chồng. Sau khi sinh con trai cho Huỳnh Hiểu Minh, trong vòng chưa đầy 1 tháng cô đã hai lần đưa mẹ chồng đi mua sắm. Tình cảm này của Angela Baby dành cho song thân thật hiếm ai bì kịp.

Trương Bá Chi

Khi Trương Bá Chi mới nổi tiếng, cô đã phải nhận thông báo trả nợ thay cha từ xã hội đen. Vì số tiền nợ quá lớn mà thế lực đòi nợ rất mạnh nên Trương Bá Chi đã phải mở họp báo. Tại đây cô liên tục khóc. Đúng lúc đó, Hướng Thái ra tay giúp đỡ. Từ đó về sau Trương Bá Chi trở thành nghệ sỹ do công ty họ Hướng quản lý.

Năm 2013, một lần nữa Trương Bá Chi phải trả nợ cho cha. Để trả món nợ này cô phải bán căn nhà trị giá hơn 26 tỷ. Không chỉ có vậy, một mình Trương Bá Chi còn nuôi cả một đại gia đình gồm có mẹ, một chị gái và hai em trai. Ngoài ra, cô còn chu cấp tiền sinh hoạt, xe cộ, tiền nhà cho cuộc hôn nhân thứ hai của cha mình. Một tờ báo từng đưa tin, chi phí một tháng của Trương Bá Chi cho gia đình vào khoảng 2,3 tỷ đồng, chưa kể đến tiền lo cho hai đứa con trai của cô và Tạ Đình Phong.

Mặc dù sự nghiệp thành đạt nhưng Dương Mịch, Lâm Tâm Như, Angela Baby, Trương Bá Chi luôn quan tâm đến cha mẹ mình. Họ luôn dành tặng những điều tốt đẹp nhất đến đấng sinh thành và những người thân yêu trong gia đình.