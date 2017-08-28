Đưa chồng sắp cưới đi thăm ‘chồng hụt’, 'người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi ngỡ ngàng khi nhận ra điều này

Hậu trường 28/08/2017 09:00

Lâm Khánh Chi đưa chồng sắp cưới đi thăm tình cũ. Người đẹp khá bất ngờ khi chồng sắp cưới Trần Phi Hùng và tình cũ Nguyễn Cường lại vui vẻ trò chuyện đến vậy.

Mới đây, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ hình ảnh khi cùng chồng sắp cưới về gặp tình cũ.

Cô viết: “Đã lâu lắm rồi về thăm lại người xưa... Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại, em về đây".

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh vui vẻ khi lâu ngày về thăm Nguyễn Cường - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Người đẹp khá rạng rỡ khi chụp hình chung với người yêu cũ - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Người đẹp chuyển giới còn vui vẻ khi đưa cả chồng sắp cưới Phi Hùng đi cùng - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Hình ảnh lúc còn yêu nhau của Nguyễn Cường và Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Nguyễn Cường là người đã chăm sóc Lâm Khánh Chi khi cô sang Thái Lan chuyển giới. Dù không còn là của nhau nhưng cả hai vẫn xem nhau như bạn - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đang có cuộc sống khá hạnh phúc bên chồng sắp cưới là doanh nhân Trần Phi Hùng. Anh sinh năm 1985, quê ở Nam Định. Cả hai đang rất hạnh phúc khi thường xuyên tay trong tay công khai xuất hiện ở chốn đông người.

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Cô và chồng sắp cưới tay trong tay khi tham dự sự kiện - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Cả hai được khán giả nhận xét là khá đẹp đôi - Ảnh: Internet

Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ
Hiện tại Lâm Khánh Chi ít tham gia showbiz mà tập trung vào kinh doanh - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân

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