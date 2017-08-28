Lâm Chi Khanh đưa chồng sắp cưới về thăm chồng cũ

Lâm Khánh Chi đưa chồng sắp cưới đi thăm tình cũ. Người đẹp khá bất ngờ khi chồng sắp cưới Trần Phi Hùng và tình cũ Nguyễn Cường lại vui vẻ trò chuyện đến vậy.

Mới đây, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ hình ảnh khi cùng chồng sắp cưới về gặp tình cũ.

Cô viết: “Đã lâu lắm rồi về thăm lại người xưa... Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại, em về đây".

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đang có cuộc sống khá hạnh phúc bên chồng sắp cưới là doanh nhân Trần Phi Hùng. Anh sinh năm 1985, quê ở Nam Định. Cả hai đang rất hạnh phúc khi thường xuyên tay trong tay công khai xuất hiện ở chốn đông người.

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