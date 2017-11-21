Dù là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh vẫn bị lép vế trước thân hình nóng bỏng của cô gái này

Nổi tiếng với thân hình nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt nhưng khi chụp hình cùng cô gái này, Ngọc Trinh đành phải ngậm ngùi chịu thua.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải những hình ảnh thết đãi người bạn thân Tammy Le các món ăn Việt Nam. Người đẹp Trà Vinh hồ hởi: "Con bạn ở Mỹ về nói thèm cơm Việt Nam quá. Mình chiêu đãi nó liền".

Ngoài bữa ăn hoành tráng, nhiều người còn đặc biệt chú ý đến thân hình nóng bỏng và quyến rũ của Tammy Le. Có thể dễ dàng nhận thấy trong những bức ảnh, vòng 1 của "Nữ hoàng nội y" hoàn toàn bị áp đảo khi so với cô bạn thân.

Tammy Le vốn là cái tên không xa lạ với cư dân mạng bởi cô và "Nữ hoàng nội y" thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên nhau trên mạng xã hội. Khác với Ngọc Trinh, Tammy Le sở hữu một làn da nâu khỏe khoắn và thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng cực chuẩn khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ.