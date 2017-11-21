Dù là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh vẫn bị lép vế trước thân hình nóng bỏng của cô gái này

Hậu trường 21/11/2017 17:15

Nổi tiếng với thân hình nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt nhưng khi chụp hình cùng cô gái này, Ngọc Trinh đành phải ngậm ngùi chịu thua.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải những hình ảnh thết đãi người bạn thân Tammy Le các món ăn Việt Nam. Người đẹp Trà Vinh hồ hởi: "Con bạn ở Mỹ về nói thèm cơm Việt Nam quá. Mình chiêu đãi nó liền".

Bạn thân của Ngọc Trinh ở Mỹ về nước, nhìn còn
Ngọc Trinh vô cùng hiếu khách và vui vẻ chuẩn bị một bữa ăn đậm chất Việt Nam cho cô bạn mới từ nước ngoài về - Ảnh: FBNV

Ngoài bữa ăn hoành tráng, nhiều người còn đặc biệt chú ý đến thân hình nóng bỏng và quyến rũ của Tammy Le. Có thể dễ dàng nhận thấy trong những bức ảnh, vòng 1 của "Nữ hoàng nội y" hoàn toàn bị áp đảo khi so với cô bạn thân.

Dù là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh vẫn bị lép vế trước thân hình nóng bỏng của cô gái này - Ảnh 2
Không chỉ mời Tammy Le đến nhà chơi, người đẹp 9x còn chuẩn bị bữa cơm thuần Việt cho bạn thân - Ảnh: FBNV

Dù là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh vẫn bị lép vế trước thân hình nóng bỏng của cô gái này - Ảnh 3
Cả hai người đẹp đều diện trang phục đơn giản khoe thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, điều này đã vô tình khiến Ngọc Trinh chịu lép vế trước vòng 1 "khủng" của Tammy Le - Ảnh: FBNV

Bạn thân của Ngọc Trinh ở Mỹ về nước, nhìn còn
Từ góc chụp này, vòng 1 của Ngọc Trinh dường như đã "biến mất" trong khi cô bạn thân lại thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FBNV

Tammy Le vốn là cái tên không xa lạ với cư dân mạng bởi cô và "Nữ hoàng nội y" thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên nhau trên mạng xã hội. Khác với Ngọc Trinh, Tammy Le sở hữu một làn da nâu khỏe khoắn và thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng cực chuẩn khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ.

Bạn thân của Ngọc Trinh ở Mỹ về nước, nhìn còn
Tammy Le có vóc dáng không hề thua kém một người mẫu nào, thậm chí số đo vòng 1 và 3 còn "khủng" hơn cả cô bạn Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Bạn thân của Ngọc Trinh ở Mỹ về nước, nhìn còn
Bạn thân "Nữ hoàng nội y" thường xuyên khoe những hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bạn thân của Ngọc Trinh ở Mỹ về nước, nhìn còn
 Tammy Le hiện đang sống tại Mỹ và đã kết hôn - Ảnh: FBNV

Dù là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh vẫn bị lép vế trước thân hình nóng bỏng của cô gái này - Ảnh 8
Mỗi lần đến Mỹ, Ngọc Trinh đều đến thăm và cùng Tammy Le đi chơi hay ăn uống như thế này - Ảnh: FBNV

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