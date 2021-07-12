Drama chấn động Vbiz: Hoa hậu doanh nhân ngập trong kiện tụng từ 3 nhân vật đình đám chỉ vì 'mẩu' tin nhắn 5 năm trước 'rò rỉ'

Những ngày gần đây, ồn ào giữa Vy Oanh và hoa hậu Thu Hoài khiến dư luận không ngừng xôn xao khi có thêm nhiều nhân vật đình đám bị kéo vào bão scandal. Chỉ trong 3 ngày, nàng hậu doanh nhân 'lao đao' trước loạt 'đòn' đáp trả của những người trong cuộc.

Trong những ngày gần đây, CĐM ngập trong drama vì loạt ồn ào trong giới showbiz Việt nổ ra liên miên. Sau khi hoa hậu Thu Hoài bất ngờ lên sóng livestream nhắc lại chuyện cũ không mấy hay ho với Vy Oanh thì nữ ca sĩ đã tiết lộ hàng loạt những tin nhắn giữa 2 người nhiều năm về trước. Vô tình, nội dung tin nhắn hé lộ thông tin về buổi tiệc thác loạn mà Thu Hoài từng đề cập đến có nhắc đến một số cái tên đình đám, có tiếng tăm. Đoạn tin nhắn khơi mào drama - Ảnh: 2Sao Ngay sau khi những tin nhắn này xuất hiện rầm rộ trên MXH, những người trong cuộc đã ngay lập tức có động thái đáp trả rất gay gắt.

Đầu tiên, nam diễn viên Kim Lý đã có dòng trạng thái với thái độ khá giận dữ khi bị kéo vào ồn ào giữa 2 người phụ nữ. Đáng nói, hình ảnh của anh lan truyền khắp MXH gắn liền với ồn ào thác loạn 50.000 đô. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tên tuổi và cuộc sống của ông xã Hà Hồ nên nam diễn viên đã đăng bài đính chính, đồng thời tuyên bố sẽ không để yên khi xuất hiện thêm người tung tin đồn thất thiệt. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến Thu Hoài, hay tuyên bố kiện nàng hậu nhưng CĐM đều ngầm hiểu nhừng lời "cảnh cáo" đanh thép của ông bố 2 con đang gửi đến "ai đó". Bài đăng của Kim Lý - Ảnh chụp màn hình Ngay sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng đã đăng status lên tiếng về ồn ào này. Vị này phủ nhận những điều Thu Hoài chia sẻ và khẳng định đây hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật. Ông còn nhấn mạnh sẽ nhờ luật sư vào cuộc để kiện tụng nhằm đòi lại uy tín và danh dự bị bôi nhọ.

Thông báo của bác sĩ thẩm mỹ - Ảnh chụp màn hình Đến sáng 11/7, Vy Oanh cũng tiếp nối "liên hoàn" kiện tụng Thu Hoài với một thông báo khá dài trên trang cá nhân khẳng định sẽ làm tới nơi tới chốn sau nhiều lần bỏ qua. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định Thu Hoài đã có những lời lẽ bôi nhọ, bịa đặt ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của mình nên chắc chắc kiện tụng là điều không tránh khỏi. 'Tối hậu thư' của Vy Oanh gửi đến nàng hậu - Ảnh chụp màn hình Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 9/7 – 11/7), bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí đã vướng vào 2 vụ khởi kiện và "nghi án" bị cảnh cáo sau khi lộ những tin nhắn trò chuyện riêng tư với Vy Oanh. Dù vậy, giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự quan tâm về phía Thu Hoài nhưng nàng hậu tỏ ra không mấy để tâm khi vẫn cập nhật những trạng thái về cuộc sống đời thường và các hoạt động thiện nguyện.

Vy Oanh khởi kiện 'căng đét', hoa hậu Thu Hoài 'bình chân như vại' đáp trả một cách gọn lỏn khiến CĐM 'điếng người' Sau nhiều lần 'đụng chạm', đấu tố nhau trên MXH, Vy Oanh đã có thông báo chính thức khởi kiện hoa hậu Thu Hoài khiến MXH dậy sóng. Ngay lập tức 'bông hậu' doanh nhân cũng đã có động thái khiến CĐM xôn xao.

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