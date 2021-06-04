Động thái mới nhất của Trấn Thành sau bài quảng cáo sản phẩm bị ‘bay màu’ trên fanpage 17 triệu người

Hậu trường 04/06/2021 11:43

Bài viết PR thực phẩm chức năng của Trấn Thành bị gỡ bỏ trang Fanpage nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Mới đây, Trấn Thành đã có động thái mới về vụ việc này.

Không hiểu vì lý do gì mà bài PR sản phẩm đăng trên Fanpage của Trấn Thành chỉ nằm vỏn vẹn hơn 10 tiếng rồi bất ngờ "bay" đi mất. Với sự bí ẩn này, nhiều khán giả dự đoán rằng Trấn Thành đã thấy có mùi "không ổn" về sản phẩm nên phải tự động gỡ bỏ. Một số người khác cũng cho rằng Trấn Thành đã rơi vào 1 trong số các nghệ sĩ PR sản phẩm "dởm", tâng bốc quá công dụng. 

Động thái mới nhất của Trấn Thành sau bài quảng cáo sản phẩm bị ‘bay màu’ trên fanpage 17 triệu người - Ảnh 1
Bài đăng trước khi bị 'bay màu' trên Fanpage Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã "không cánh mà bay".

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Bài viết PR thực phẩm chức năng trên trang Fanpage của Trấn Thành đã bị gỡ bỏ sau 10 tiếng lên sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Xoay quanh sự việc này, mới đây, trên trang Fanpage, phía Trấn Thành đã có động thái mới. Không nói gì về lý do "bay màu" bài PR sản phẩm, nam danh hài cho biết thực phẩm chức năng do anh làm đại diện có hiệu quả. Qua quá trình tự bản thân sử dụng và kiểm định, anh mới dám quảng cáo rộng rãi đến mọi người.

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Trấn Thành bên sản phẩm mà anh đã đăng quảng cáo trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nam MC cũng tung loạt giấy phép được lưu hành sản phẩm của Cục An Toàn Thực Phẩm. Ngoài ra, anh còn khoe luôn cả thành tích công ty đạt 100.000 sản phẩm xuất kho. Nam nghệ sĩ cho biết, "Sản phẩm Xìn đã sử dụng qua và cảm thấy hiệu quả. Giới thiệu cho bà con Xìn cũng cân nhắc lắm. Phải có đầy đủ giấy phép và được Cục An Toàn Thực Phẩm cho phép lưu hành mới dám dùng và giới thiệu. Chúc mừng công ty đạt 100.000 sản phẩm xuất kho!"

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Bài đăng về sản phẩm thực phẩm chức năng mới nhất trên Fanpage Trấn Thành. Đây là sản phẩm trong bài đăng bị 'bay màu' khỏi Fanpage - Ảnh: Chụp màn hình 

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng và cũng lập tức nhận được phản hồi từ khán giả. Rất nhiều người tỏ vẻ "e ngại" vì dạo gần đây, nghệ sĩ liên tục vướng phải loạt lùm xùm PR sản phẩm "dởm" gây hại cho người tiêu dùng. Các sản phẩm nghệ sĩ PR cũng đều tung ra loạt giấy phép lưu hành nhưng rồi cuối cùng cũng đính chính xin lỗi. 

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Cái bình luận của khán giả dưới bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình
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Bên cạnh các bình luận 'phập phồng' lo sợ về chất lượng sản phẩm thì vẫn có những ý kiến khác của khán giả ủng hộ nam nghệ sĩ

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, cũng có một số khán giả ủng hộ tinh thần cho Trấn Thành. Nhiều người cũng mong rằng đằng sau những lời quảng cáo là một sản phẩm thật sự tốt cho người tiêu dùng.

 

Trấn Thành PR thực phẩm chức năng chưa kịp 'cháy hàng', đã vội gỡ bỏ không lý do?

Trấn Thành PR thực phẩm chức năng chưa kịp 'cháy hàng', đã vội gỡ bỏ không lý do?

Chỉ sau 10 tiếng lên sóng, Trấn Thành đã lập tức gỡ ngay bài PR thực phẩm chức năng trên trang Fanpage của mình.

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