Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây

Sau 1 năm đăng quang, cuối cùng những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống của Hoa hậu H’Hen Niê trong căn chung cư cao cấp đã được hé lộ.
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Xuất thân từ một gia đình nghèo, từng phải ở trong căn phòng thuê chật hẹp, sau 1 năm đăng quang, cuộc sống của H'Hen Niê đã có nhiều thay đổi. Cô dọn vào sống trong căn chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, TP. HCM. Được biết, đây là giải thưởng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô sẽ ở đây trong 2 năm nhiệm kỳ của mình.
Dù sống trong không gian sang trọng và đẳng cấp nhưng H’Hen Niê hiếm khi khoe về cuộc sống tiện nghi của mình. Công chúng chỉ nhìn thấy qua những hình ảnh hiếm hoi mà chân dài này vô tình tiết lộ trên trang cá nhân.
Đặc biệt, với cương vị là một Hoa hậu, chân dài Tây Nguyên được tham gia nhiều chương trình và làm đại sứ cho nhiều nhãn hàng lớn. Ngoài ra, việc tích cực hoạt động trong các sự kiện thời trang, tham gia event cũng mang lại cho Hoa hậu H’Hen Niê nguồn thu nhập không hề nhỏ.
Dù vậy tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giành được nhiều thiện cảm từ công chúng khi sống tiết kiệm, không khoe khoang.