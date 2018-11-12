Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây

Xuất thân từ một gia đình nghèo, từng phải ở trong căn phòng thuê chật hẹp, sau 1 năm đăng quang, cuộc sống của H'Hen Niê đã có nhiều thay đổi. Cô dọn vào sống trong căn chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, TP. HCM. Được biết, đây là giải thưởng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô sẽ ở đây trong 2 năm nhiệm kỳ của mình.

Dù sống trong không gian sang trọng và đẳng cấp nhưng H’Hen Niê hiếm khi khoe về cuộc sống tiện nghi của mình. Công chúng chỉ nhìn thấy qua những hình ảnh hiếm hoi mà chân dài này vô tình tiết lộ trên trang cá nhân.