Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây

Hậu trường 12/11/2018 17:17

Sau 1 năm đăng quang, cuối cùng những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống của Hoa hậu H’Hen Niê trong căn chung cư cao cấp đã được hé lộ.

Xuất thân từ một gia đình nghèo, từng phải ở trong căn phòng thuê chật hẹp, sau 1 năm đăng quang, cuộc sống của H'Hen Niê đã có nhiều thay đổi. Cô dọn vào sống trong căn chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, TP. HCM. Được biết, đây là giải thưởng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô sẽ ở đây trong 2 năm nhiệm kỳ của mình.

Dù sống trong không gian sang trọng và đẳng cấp nhưng H’Hen Niê hiếm khi khoe về cuộc sống tiện nghi của mình. Công chúng chỉ nhìn thấy qua những hình ảnh hiếm hoi mà chân dài này vô tình tiết lộ trên trang cá nhân.

Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 1
H'Hen Niê sống trong căn chung cư sang trọng tại TP. HCM sau khi đăng quang để tiện cho công việc - Ảnh: Internet
Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 2
Phòng tắm cao cấp vô tình được 'Hoa hậu tóc tém' hé lộ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, với cương vị là một Hoa hậu, chân dài Tây Nguyên được tham gia nhiều chương trình và làm đại sứ cho nhiều nhãn hàng lớn. Ngoài ra, việc tích cực hoạt động trong các sự kiện thời trang, tham gia event cũng mang lại cho Hoa hậu H’Hen Niê nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Dù vậy tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giành được nhiều thiện cảm từ công chúng khi sống tiết kiệm, không khoe khoang.

Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 3
Có thể thấy từ khi đăng quang, cuộc sống của người đẹp Tây Nguyên thay đổi khá nhiều - Ảnh: Internet
Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 4
Căn hộ rộng khoảng 80m2 được thiết kế với tone màu khá tinh tế - Ảnh: Internet
Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 5
Phòng bếp tiện nghi và được sắp xếp ngăn nắp - Ảnh: Internet
Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 6
Khi dọn sang sống ở đây, H'Hen Niê không mang nhiều đồ vì mọi thứ đã được trang bị khá đầy đủ - Ảnh: Internet
Dọn khỏi phòng trọ chật hẹp, H’Hen Niê sống trong căn hộ cao cấp, tiện nghi thế này đây - Ảnh 7
Căn nhà sang trọng này là phần thưởng mà H'Hen Niê có được khi giành vương miện Hoa hậu - Ảnh: FBNV
H'Hen Niê bất ngờ gặp chấn thương khi ngày lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới gần kề

H'Hen Niê bất ngờ gặp chấn thương khi ngày lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới gần kề

Nhiều người đang rất lo lắng cho nàng Hậu khi gặp sự cố khá nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Nie Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42