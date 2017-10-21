Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai?

Hậu trường 21/10/2017 18:21

Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh là hai người đẹp hot nhất làng giải trí Việt hiện nay. Nếu đem ra so sánh về nhan sắc, tài sản cùng đường tình duyên của hai cô nàng này, có thể nói là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Hai mỹ nhân tên Trinh là gương mặt đã quá quen thuộc với công chúng, có lẽ bởi những phát ngôn gây sốc, những trang phục hở hang táo bạo cùng chuyện tình ồn ào với các đại gia. Nhưng không thể phủ nhận, Ngọc TrinhAngela Phương Trinh đều sở hữu nhan sắc “vạn người mê” và có khối tài sản khủng dù tuổi đời còn trẻ.

Nhan sắc mỗi người một vẻ

Dưới sự dìu dắt của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từ một cô bé nhà quê, chất phác, giản dị đã có sự thay đổi ngoạn mục sau khi bước chân vào nghề người mẫu. Khẳng định được tên tuổi của mình trong làng mẫu, cô theo đuổi phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Người ta thường thấy “người đẹp miền Tây” này với hình ảnh sexy trong những trang phục nội y, hay những bộ ảnh mát mẻ, vì vậy cái danh “nữ hoàng nội y” cũng được gán cho cô từ đó. 

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 1
Ngọc Trinh sở hữu vóc dáng nóng bỏng khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 2
Ngọc Trinh được gán cái tên “Nữ hoàng nội y” vì mặc đồ lót quá đẹp - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 3

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 4
Cũng có những lúc Ngọc Trinh xinh đẹp như công chúa như thế này đây - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Angela Phương Trinh xuất thân từ một diễn viên nhí được nhiều người công nhận thực lực khi xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách. Cô được xem là sao nhí có sự thay đổi nhiều nhất khi trưởng thành. Cô cũng theo đuổi hình ảnh sexy, gợi cảm. Nhan sắc của Angela Phương Trinh vấp phải nhiều tranh cãi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù vậy với thân hình chuẩn và phong cách thời trang bắt mắt, Angela Phương Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 5
Angela Phương Trinh khoe vòng một nóng bỏng và vóc dáng hút mắt không kém đàn chị - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 6
Người đẹp sinh năm 1995 cũng theo đuổi phong cách sexy táo bạo - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 7
Nhưng cũng có những lúc kín đáo và đẹp đằm thắm như thế này đây - Ảnh: Internet

Đường tình duyên với các đại gia

Người ta nói “chân dài thường đi với đại gia” và điều này không hề sai với hai cô nàng cùng tên Trinh này.

Ngọc Trinh cũng từng có vài mối tình công khai và bí mật với các đại gia. Họ là những người chu cấp cho cuộc sống sang chảnh đáng ghen tị của cô nàng. Ngọc Trinh thường giấu giếm hình ảnh của bạn trai và chỉ bóng gió nhắc đến khi được hỏi.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 8
Một lần hiếm hoi lộ mặt của vị đại gia được cho là chống lưng cho những dự án phim ảnh của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Cô từng vướng vào lùm xùm tình ái với tỷ phú 73 tuổi Hoàng Kiều. Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình cảm bên đại gia lớn tuổi này, thậm chí còn sang Mỹ để thăm gia đình người tình. Nhưng cuối cùng mối quan hệ “chân dài – đại gia” cũng kết thúc chóng vánh.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 9

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 10
Người đẹp sinh năm 1989 này cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên đại gia 73 tuổi Hoàng Kiều - Ảnh: Internet

Với Angela Phương Trinh, cô cũng từng lao đao vì mối tình với 2 vị đại gia. Năm 2012, cô công khai tình yêu với một vị đại gia ở Sài Gòn, tuy nhiên chỉ sau 2 tháng hai người đã tuyên bố chia tay với lý do không còn hợp nhau.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 11

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 12
Vị đại gia Sài thành đầu tiên mà Angela Phương Trinh công khai - Ảnh: Internet

Đến đầu năm 2015, Angela Phương Trinh lại vướng phải lùm xùm tình ái với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là chuyện tình tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau một thời gian yêu mặn nồng và “chu cấp” cho người đẹp này nhiều thứ kể cả việc phẫu thuật thẩm mỹ, vị bác sĩ này lên mạng tố Angela Phương Trinh có những cư xử không tốt như không nghe điện thoại, không gặp mặt. Nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm này nhưng tiết lộ cả hai đã chia tay. Scandal tình ái này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Angela Phương Trinh không ít.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 13

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 14
Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái là vị đại gia có nhiều “giúp đỡ” cho Angela Phương Trinh nhưng cũng khiến cô lao đao không kém khi chia tay - Ảnh: Internet

Khối tài sản khổng lồ khi tuổi đời còn trẻ

Không nói đến việc giàu có là do đại gia nâng đỡ hay là tự tay gây dựng, khối tài sản của Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Được tiết lộ là sao có thu nhập hàng đầu showbiz Việt, mỗi tháng Ngọc Trinh có thể kiếm được hơn 1 tỉ đồng. Tủ đồ hàng hiệu gồm túi xách, giày dép, phụ kiện của Ngọc Trinh nhiều không đếm xuể. Cô có một biệt thự ở trung tâm Sài Gòn và sở hữu căn penhouse có giá khoảng 20 tỉ nằm trên tầng 33 của một chung cư cao cấp với nội thất đắt tiền. Ngoài ra cô còn sở hữu nhiều siêu xe giá trị.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 15
Bên trong căn hộ cao cấp của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 16
Căn penhouse đắt đỏ hơn 20 tỉ đồng của người đẹp quê Trà Vinh này - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 17

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 18
Những món đồ hiệu xa xỉ của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 19
Siêu xe trị giá 12 tỉ của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 20

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 21
Một vài hình ảnh của Ngọc Trinh trong các siêu xe khác - Ảnh: Internet

Tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: diễn xuất, ca hát, người mẫu… Angela Phương Trinh cũng có thu nhập vào loại khủng. Chưa kể có sự chu cấp của đại gia, cuộc sống của cô cũng giàu sang không kém. 

Cô có một căn nhà 3 tầng ở quận 8, TP.HCM. Ngoài ra cô cũng mua một căn hộ cao cấp nhưng không thường xuyên đến ở. Giống như Ngọc Trinh Angela Phương Trinh sở hữu bộ sưu tập xế hộp đắt tiền cùng những món đồ hàng hiệu khiến nhiều người khen tị.

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 22
Căn nhà 3 tầng khang trang của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 23
Angela Phương Trinh trong một lần khoe căn hộ sang trọng của mình - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 24

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 25

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 26
Cuộc sống ngập tràn đồ hiệu của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Đọ nhan sắc, tài sản và đường tình duyên của hai nàng Trinh hot nhất showbiz Việt hiện nay, ai hơn ai? - Ảnh 27
Chiếc xế hộp trị giá 5 tỉ của “bà mẹ nhí” - Ảnh: Internet

Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

Trong lớp học , "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã có thái độ vô cùng khó hiểu khi ngồi cạnh Phi Thanh Vân. Biểu cảm và hành động của người đẹp Trà Vinh khiến nhiều người phải chú ý.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Angela Phương Trinh Mỹ nhân việt

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