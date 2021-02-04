DJ Oxy ‘hở hết mình’ dưới tiết trời Đà Lạt: ‘Không sợ lạnh chỉ sợ cô đơn’

Hậu trường 04/02/2021 17:54

Bộ ảnh DJ Oxy được cô nàng thực hiện trong một lần tham gia sự kiện ở Đà Lạt gần đây. Được biết, nữ DJ đã “hi sinh hết mình vì nghệ thuật” để khoe đường cong nóng bỏng trên cơ thể dưới tiết trời chỉ có 14 độ C.

Mới đây, DJ Oxy đã tung ra bộ ảnh bikini có khả năng làm “bỏng mắt” người xem. Mặc dù tiết trời chỉ có 14 độ C, thế nhưng cô nàng không ngại tạo nhiều dáng bên hồ đá. Bộ cánh bikini Oxy lựa chọn lần này mỏng manh, khéo léo “che những chỗ cần che” và xuyên thấu những nơi cần thiết. Vì vậy, nhìn vào bộ ảnh này, nhiều netizen đã đứng ngồi không yên với body gợi cảm của nữ DJ.

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Tiết trời Đà Lạt 14 độ C không thể ngăn cản sự gợi cảm của nữ DJ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, có quá nhiều netizen thể hiện sự "mê ly" dành cho nữ DJ nóng bỏng. Hầu hết những bình luận đều khen ngợi 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh” của nàng: “Nóng quá đẹp mê hồn”, “Nàng tiên cá”, “Sao xinh quá vậy”, “Nóng bỏng hấp dẫn quá”… Oxy cũng từng chia sẻ về bộ ảnh của mình: “Lạnh lắm ạ, đi xe máy vào rừng 40km chụp xong về bệnh 1 tuần”.

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‘Tết này ở nhà ngắm Oxy cho chắc’ – một netizen bình luận - Ảnh: FBNV

Nếu ai là người theo dõi cô nàng trên trang cá nhân thì sẽ thấy Oxy rất thường xuyên đăng tải những tấm ảnh của mình với phong cách đầy gợi cảm. Ngay cả trong công việc làm DJ hay nhiều khoảnh khắc đời thường, phần lớn Oxy đều theo đuổi “style sexy”.

DJ Oxy ‘hở hết mình’ dưới tiết trời Đà Lạt: ‘Không sợ lạnh chỉ sợ cô đơn’ - Ảnh 6

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DJ Oxy gợi cảm không chỉ trong những bộ ảnh ‘trình làng’ - Ảnh: FBNV

DJ Oxy tên thật là Cù Thị Ngọc, quê An Giang. Cô theo đuổi nghề từ năm 16 tuổi. Năm 2016, DJ Oxy nhận giải Á khôi cuộc thi Người đẹp Euro qua ảnh. Mới đây, trang Edmdroid bình chọn Oxy là "DJ sexy nhất Việt Nam". Cũng chính nét quyến rũ DJ miền Tây theo đuổi, mà cô nàng đã từng thật lòng chia sẻ: “Đàn ông ngại tiếp xúc vì tôi quá nóng bỏng”.

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