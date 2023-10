Diễn viên 'Nước mắt học trò': Nghệ sĩ Việt hiếm hoi kết hôn ở tuổi ngoài 50, sống cảnh 'cha già con mọn'

Không dừng lại ở diễn xuất, năm 1996, anh tiếp tục theo học lớp đạo diễn điện ảnh của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Sau này, anh có thời gian về trường làm giáo viên phụ giảng, rồi đứng lớp chủ nhiệm. Đó là giai đoạn mà Hữu Nghĩa làm nhiều vở diễn cho sân khấu học đường. Đến nay, Hữu Nghĩa là một trong những trụ cột của Sân khấu kịch Sài Gòn.

So với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, Hữu Nghĩa có cuộc sống kín tiếng

Mải rong ruổi với từng vai diễn, miệt mài cả ngày tại sân khấu kịch, mãi đến năm 2013, nam nghệ sĩ mới kết hôn khi đã ở tuổi ngoài 50. Trong chương trình "Người kể chuyện đời", Hữu Nghĩa phân trần: "Không phải đâu, vì thời đó tôi còn trẻ lắm, 25-30 tuổi là tôi đã tạo được chỗ đứng trong nghề rồi. Đôi khi quay xong một bộ phim, tôi hoang mang lắm. Tôi yêu nhưng thấy rằng người ấy dành cho mình nhiều quá, tôi lại không có thời gian và tình yêu đáp lại đúng nghĩa. Tình yêu ấy chỉ có một chiều, người ta quan tâm tới mình, hết lòng yêu thương mình, còn mình thì lại vì công việc nhiều quá. Để dành một buổi đi chơi cuối tuần cũng không có. Người ta dành cho mình hết nhưng mình lại không đáp lại được. Thôi thì mình nói thẳng để mọi chuyện thoải mái hơn".

Hãnh diện khi kết hôn và sinh con ở tuổi xế chiều

Dù kín tiếng song việc đột ngột tuyên bố lấy vợ khi ở tuổi ngoài 50 của Hữu Nghĩa vẫn là “câu chuyện kinh điển” của giới sân khấu phía Nam được nhiều người bàn tán.

Hữu Nghĩa chia sẽ mình và bà xã vốn là bạn bè nhiều năm, thân thiết như những người bạn và chưa bao giờ mảy may suy nghĩ cả hai mai này sẽ là một đôi. Thời trẻ, ông cũng từng tìm hiểu, quen biết một vài cô và vợ ông đều biết. Đến khi từng cuộc tình trôi qua, càng tiếp xúc ông càng nhận ra bà xã mới chính là người cần cho cuộc đời mình. Hai người có quá trình tìm hiểu ba năm mới quyết định tiến tới hôn nhân.

Lấy vợ muộn vì quá đam mê công việc, Hữu Nghĩa thừa nhận bây giờ bản thân cũng chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình

Bà xã hiểu được tính chất công việc và thông cảm cho ông những khi đi sớm, về khuya. "Cái nghề của mình là đi sớm về khuya, cơm đường cháo chợ. Đôi khi tôi về sớm mà bà xã tôi ngạc nhiên. Cô ấy hỏi tôi bộ có chuyện gì buồn sao về sớm vậy. Nói thật tôi thấy mình chưa xứng đáng làm một người chồng, người cha. Tới ngày hôm nay, tôi và bà xã kết hôn được gần 10 năm nhưng tôi chưa trọn vẹn vai trò với gia đình", Hữu Nghĩa bộc bạch.

Lấy dẫn chứng về sự thiếu sót của mình với gia đình, nam nghệ sĩ sinh năm 1962 cho biết chuyện đưa đón con cái là do bà xã lo hết, cơm nước cho con cũng do cô làm. Đôi khi những cuộc hội họp gia đình, đi chơi cùng người thân Hữu Nghĩa cũng không thể tham gia vì bận công việc. Dù vậy, nam nghệ sĩ bày tỏ ông thấy may mắn khi có bà xã chu toàn công việc gia đình, hiểu nghề và yêu chồng để ông yên tâm làm nghề.

Nghệ sĩ hạnh phúc với tổ ấm nhỏ ở tuổi xế chiều. Bà xã Ngọc Vân kém Hữu Nghĩa 10 tuổi vốn là người bạn thời trẻ của anh.

Sau 1 thập kỷ hôn nhân, cả hai đã có một cậu con trai. Trong một bài phỏng vấn vài năm trước, khi được hỏi anh có chạnh lòng khi bị nói cảnh "cha già con mọn", Hữu Nghĩa thẳng thắn bày tỏ: "Ở tuổi này, lẽ ra đã lên chức ông nội, ông ngoại thì ngược lại phải chăm con mọn. Dù vậy, tôi vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi nghĩ mình cứ sống hết mình ở hiện tại, còn chuyện tương lai 10 -20 năm sau hãy cứ để ông Trời tính.

Một số người e ngại việc Hữu Nghĩa có con nhỏ sẽ thế này thế nọ, tôi nói ngay mình chẳng có gì phải xấu hổ hay buồn phiền. Tôi quan niệm con là phước, là lộc trời cho, nhiều người cầu còn không được, huống chi mình có thì tại sao phải né tránh. Thậm chí, tôi còn lấy làm hãnh diện trước sự ghen tỵ của một số bạn bè thân về việc cưới vợ và sinh con trai đầu lòng ở tuổi xế chiều".

Chia sẻ về chuyện kinh tế, nam nghệ sĩ thừa nhận không tránh khỏi áp lực. Bởi thế, mỗi ngày, Hữu Nghĩa vẫn phải chạy show, lên lớp giảng dạy để tích góp đưa vợ lo cho con. Chung quy đó là trách nhiệm của bất cứ người đàn ông nào, dù là thanh niên trai tráng hay ở độ tuổi như tôi cũng thế cả.