Diện váy tua rua, xẻ sâu khoe thềm ngực lấp ló, H'Hen Niê được khen đẹp như 'tượng tạc'

Hậu trường 23/04/2021 15:01

Mới đây, fan hâm mộ được dịp trầm trồ trước loạt ảnh khoe body ngày càng nuột nà của nàng hậu H'Hen Niê. Cô thu hút mọi ánh nhìn trong bộ váy tua rua, xẻ ngực cùng kiểu tóc buộc cao quyến rũ.

H'Hen Niê được biết đến là nàng hậu "tắc kè hoa" khi có thể liên tục thay đổi phong cách thời trang từ dịu dàng đằm thắm, sang năng động, mạnh mẻ một cách dễ dàng. Ở mỗi phong cách, cô nàng lại gây được một ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Gần đây nhất, H'Hen Niê cho lên sóng bộ váy áo tua rua nhưng không hề "diêm dúa". Chiếc váy dường như được "đo ni đóng giày" dành riêng cho người đẹp, khiến sắc vóc của cô nàng cũng được "thăng hạng" không kém.

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Bộ trang phục vừa vặn tôn được vóc dáng đồng hồ cát của nàng hậu - Ảnh: FBNV
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Diện trang phục tua rua nhưng không 'sến súa', H'Hen Niê nhận nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Chiếc váy có độ ngắn vừa phải giúp nàng hậu khoe trọn đôi chân thon dài không chút tì vết. Không những thế, với thiết kế trễ vai, xẻ ngực, khéo léo tạo điểm nhấn cho phần vai trần của H'Hen Niê. Trang phục tua rua rất được H'Hen Niê ưa chuộng, chúng được đính kế các hạt cườm, đá lấp lánh khiến cho tổng thể vóc dáng của người đẹp "bừng sáng".

Đi kèm với thiết kế độc đáo này, H'Hen Niê chọn cho mình phong cách trang điểm cá tính cùng mái tóc tết cao giúp cô nàng đẹp "chuẩn chỉnh" không chê được chỗ nào.

Với nhan sắc và vóc dáng này, nhiều cư dân dự rằng nếu được ra đấu trường quốc tế lần nữa, chắc chắn H'Hen Niê sẽ gây được tiếng vang và "ẵm" được giải thưởng cao nhất.

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Với nhan sắc và vóc dáng này, nhiều cư dân dự rằng nếu được ra đấu trường quốc tế lần nữa, chắc chắn H'Hen Niê sẽ gây được tiếng vang - Ảnh: FBNV
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Vòng 1 'căng tròn' lấp ló trong bộ váy quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết của H'Hen Niê, fan hâm mộ lẫn khán giả của cô nàng đều trần trồ và không ngớt lời khen ngợi. Một cư dân mạng đã bình luận: "Body đẹp quá chế ơi, mong chế luôn giữ được body săn chắc kiểu này, thời đại mới body nhỏ gọn theo kiểu yếu ớt không còn hợp mốt nữa rồi".

Thông báo 'vàng rớt giá', hoa hậu H'Hen Niê nhanh tay sắm 'một tá' nhẫn vàng

Thông báo 'vàng rớt giá', hoa hậu H'Hen Niê nhanh tay sắm 'một tá' nhẫn vàng

Hoa hậu H'Hen Niê vừa khiến dân tình phát hoảng khi bất ngờ khoe mua hẳn 12 chiếc nhẫn vàng nhân dịp vàng rớt giá. Đây là lần hiếm hoi nàng hậu "khoe của" trên mạng xã hội.

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