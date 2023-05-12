Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời

Hậu trường 12/05/2023 09:29

Sau thông tin bạn trai đã hoàn tất thủ tục ly hôn, Phương Oanh trông ngày càng thoải mái và tươi tắn hơn.

Mới đây nhất, Phương Oanh đã đăng một loạt ảnh trên trang cá nhân của mình. Cô lên đồ phô diễn sắc vóc trẻ trung hết nấc, trông vô cùng hút mắt. Nữ diễn viên còn kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: 'Giao diện mạnh mẽ nhưng hệ điều hành lại mong manh'.

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 1
Phương Oanh đăng ảnh khoe sắc vóc lên trang cá nhân

Phương Oanh ghi điểm với cách phối đồ ấn tượng. Cô diện chiếc áo croptop sát nách, bó sát cùng chân váy siêu ngắn. Đây là cách ăn mặc Y2K đang được giới trẻ nhiệt tình lăng xê. Điều khiến Phương Oanh được khen nhất chính là sự tài tình trong cách chọn đồ bảo hộ. Chiếc áo quá mỏng manh để có thể kết hợp áo ngực nên cô đã dùng miến dáng để che chắn phần nhạy cảm giúp trông không hề thô.

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 2
Điều khiến Phương Oanh được khen nhất chính là sự tài tình trong cách chọn đồ bảo hộ
Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 3
 Đây là cách ăn mặc Y2K đang được giới trẻ nhiệt tình lăng xê

Dưới phần bình luận, Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng. Thậm chí có bình luận còn ví von là: "Chuẩn hoa hậu". Sau khi Shark Bình công bố hoàn tất thủ tục ly hôn, Phương Oanh có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô cũng nhận trả lời phỏng vấn về câu chuyện đã qua để công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề.

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 4
Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn. Cả hai cũng đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản. 

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 6
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn

Diễn viên Phương Oanh cho biết Shark Bình có chia sẻ với cô về việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, giống như thông tin anh chia sẻ với truyền thông và mạng xã hội. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, nữ diễn viên tâm sự cô thấy rất nhẹ nhõm.

Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời - Ảnh 7
Nữ diễn viên tâm sự cô thấy rất nhẹ nhõm khi nghe tin Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình đang độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Trong khi đó, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ ba.

Ngay sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng trước mối quan hệ của vị "cá mập" của Shark Tank Vietnam với diễn viên Quỳnh búp bê.

 

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất!

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất!

Mới đây nhất, trân mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh được hé lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi