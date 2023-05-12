Diện đồ gợi cảm nhưng không táo bạo, Phương Oanh được netizen gật gù khen ngợi không ngớt lời

Sau thông tin bạn trai đã hoàn tất thủ tục ly hôn, Phương Oanh trông ngày càng thoải mái và tươi tắn hơn.

Mới đây nhất, Phương Oanh đã đăng một loạt ảnh trên trang cá nhân của mình. Cô lên đồ phô diễn sắc vóc trẻ trung hết nấc, trông vô cùng hút mắt. Nữ diễn viên còn kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: 'Giao diện mạnh mẽ nhưng hệ điều hành lại mong manh'. Phương Oanh đăng ảnh khoe sắc vóc lên trang cá nhân Phương Oanh ghi điểm với cách phối đồ ấn tượng. Cô diện chiếc áo croptop sát nách, bó sát cùng chân váy siêu ngắn. Đây là cách ăn mặc Y2K đang được giới trẻ nhiệt tình lăng xê. Điều khiến Phương Oanh được khen nhất chính là sự tài tình trong cách chọn đồ bảo hộ. Chiếc áo quá mỏng manh để có thể kết hợp áo ngực nên cô đã dùng miến dáng để che chắn phần nhạy cảm giúp trông không hề thô.

Điều khiến Phương Oanh được khen nhất chính là sự tài tình trong cách chọn đồ bảo hộ Đây là cách ăn mặc Y2K đang được giới trẻ nhiệt tình lăng xê Dưới phần bình luận, Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng. Thậm chí có bình luận còn ví von là: "Chuẩn hoa hậu". Sau khi Shark Bình công bố hoàn tất thủ tục ly hôn, Phương Oanh có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô cũng nhận trả lời phỏng vấn về câu chuyện đã qua để công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề. Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng Ảnh minh họa: Internet Mới đây, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn. Cả hai cũng đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn Diễn viên Phương Oanh cho biết Shark Bình có chia sẻ với cô về việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, giống như thông tin anh chia sẻ với truyền thông và mạng xã hội. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, nữ diễn viên tâm sự cô thấy rất nhẹ nhõm. Nữ diễn viên tâm sự cô thấy rất nhẹ nhõm khi nghe tin Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình đang độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Trong khi đó, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ ba. Ngay sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng trước mối quan hệ của vị "cá mập" của Shark Tank Vietnam với diễn viên Quỳnh búp bê.

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