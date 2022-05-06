Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi

Hậu trường 06/05/2022 20:34

Đây là những người cha dượng nổi tiếng cưng chiều con riêng của vợ như con ruột của mình.

Dù không hẳn là máu mủ ruột thịt, tuy nhiên những ông bố dượng của showbiz như Kim Lý, Trung Kiên hay Ưng Hoàng Phúc vẫn luôn yêu thương con riêng của vợ như con ruột và luôn sẵn sàng dành thời gian chăm sóc con từng chút một như một người cha thực thụ.

Kim Lý và Subeo con của Hà Hồ

Sau hôn nhân tan vỡ với đại gia phố núi Cường Đôla, Hồ Ngọc Hà cuối cùng đã tìm cho mình một bến đỗ đúng nghĩa của cuộc đời mình và người đó không ai khác chính là nam người mẫu điển trai Kim Lý. 

Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi - Ảnh 1
Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi - Ảnh 2
Tình cảm Kim Lý dành cho Subeo không khác gì cha dành cho con - Ảnh: Internet

Suốt nhiều năm bên nhau, cả 2 luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ , đặc biệt là mối quan hệ giữa Kim Lý và Subeo. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, nam diễn viên 38 tuổi cho thấy mình là một người cha dượng hoàn hảo đến như thế nào khi luôn quan tâm hết mực đến con trai riêng của bà xã, sẵn sàng chăm sóc mỗi lúc Subeo cần và luôn coi cậu bé như con ruột của mình. 

Trung Kiên và bé Cà Pháo con của Lê Phương 

Trải qua cuộc hôn nhân đầu không viên mãn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Lê Phương quyết định đi thêm bước nữa với ca sĩ trẻ Trung Kiên. Trước đó, nữ diễn viên đã có cho mình một cậu con trai khấu khỉnh có biệt danh là bé Cà Pháo. 

Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi - Ảnh 3
Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi - Ảnh 4
Trung Kiên luôn coi bé Cà Pháo là con ruột của mình - Ảnh: Internet

Cũng giống như Kim Lý, Trung Kiên cũng rất yêu thương con riêng của vợ như con ruột của mình, bằng chứng là bất kể đi đâu hay làm gì, anh chàng cũng đều muốn dẫn cậu bé đi cùng để tiện đường chăm sóc. Chứng kiến điều đó, netizen đã dành tặng không ít lời khen có cánh dành cho cha dượng quốc Trung Kiên. 

Ưng Hoàng Phúc và con trai riêng của Kim Cương

Chân dài Kim Cương cũng trở thành mẹ đơn thân sau mối tình không trọn vẹn. Trước đây, sau khi nói lời chia tay với tình cũ, cô vừa đảm nhiệm luôn phần làm cha và làm mẹ dù có đôi chút vất vả nhưng người đẹp vẫn làm nó một cách rất tốt. Tuy nhiên, kể từ khi quen Ưng Hoàng Phúc một phần gánh nặng trên vai Kim Cương như được tháo bỏ khi nam ca sĩ luôn dành thời gian chăm sóc con cái. 

Điểm mặt những bố dượng quốc dân tại showbiz, dù không phải con ruột nhưng vẫn dành trọn tình yêu thương khiến netizen đồng loạt khen ngợi - Ảnh 5
Nam ca sĩ luôn dành tình yêu thương tuyệt đối cho con riêng của bà xã Kim Cương - Ảnh: Internet

Đồng thời, anh cũng dành trọn tình yêu thương cho bà xã lẫn con riêng của vợ. Ngay cả khi đã có thêm một em bé, Ưng Hoàng Phúc vẫn không có sự phân biệt đối xử với con riêng của vợ.

Từ khóa:   Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Kim Cương và Ưng Hoàng Phúc Lê Phương - Trung Kiên cha dượng

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