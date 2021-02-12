Điểm danh những nghệ sĩ tuổi Sửu tài năng, nổi tiếng nhất nhì Vbiz

Hậu trường 12/02/2021 06:02

Ca sĩ Thủy Tiên, NSƯT Tự Long, NSƯT Công Lý, ca sĩ Erik, Jack… đều là những nghệ sĩ tuổi Sửu đình đám trong showbiz Việt, ghi dấu ấn với người hâm mộ bằng chính tài năng nổi bật của mình.

1. NSƯT Tự Long

nghe si tuoi suu 1
NSƯT Tự Long - Ảnh: Internet

Diễn viên Tự Long sinh năm 1973 (Quý Sửu) tại Tỉnh Bắc Ninh.

Tự Long tên đầy đủ là Vũ Tự Long, là một nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực: diễn viên hài, chèo, diễn viên truyền hình, MC... Trong đó, thành công nhất phải kể đến hài. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Tự Long từng phải làm thợ mộc, phụ hồ, chạy xe ôm... để kiếm sống. 

NSƯT Tự Long là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Ơn giời cậu đây rồi, đặc biệt là chương trình Táo quân. Đặc biệt, năm nay, NSND Tự Long sẽ đóng vai Táo Xã hội trong chương trình "truyền hình quốc dân" phát sóng tối 30 Tết. 

Ngoài vai trò nghệ sĩ, năm 2014, Tự Long được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Sau đó 1 năm, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. 

2. NSƯT Chí Trung

nghe si tuoi suu 2
NSƯT Chí Trung - Ảnh: Internet

NSƯT Chí Trung tên đầy đủ là Phạm Chí Trung sinh năm 1961 (Tân Sửu). Anh là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan.

Học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Anh trúng tuyển vào Nhà hát trong cuộc thi hơn 2.000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Chí Trung là diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu…Khán giả biết đến anh nhiều hơn với vai trò diễn viên hài, trong đó không thể không nhắc tới chương trình Táo quân.

Năm 2017, anh được bổ nhiệm là Quyền giám đốc nhà hát Tuổi trẻ. Trong chương trình Táo quân năm 2021, Chí Trung đảm nhận vai Táo Giáo dục.

3. NSƯT Công Lý

Điểm danh những nghệ sĩ tuổi Sửu tài năng, nổi tiếng nhất nhì Vbiz - Ảnh 3
NSƯT Công Lý là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo quân - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, anh sinh năm 1973, cùng tuổi Quý Sửu với nghệ sĩ Tự Long.

Nhắc đến chương trình Táo quân, chắc chắn không thể không nhắc tới vai diễn Cô Đẩu do NSƯT Công Lý thủ vai. Anh đã có 16 năm gắn bó với chương trình này. Gần đây, Công Lý còn tham gia chương trình hài Ơn giời cậu đây rồi với vai trò trưởng phòng.

Không chỉ riêng lĩnh vực hài, anh còn thành danh với những vai diễn trong các bộ phim, vở diễn ấn tượng như: Mảnh đất lắm người nhiều ma, Khi người đàn ông goá vợ bật khóc, Hoa hồng trên ngực trái

 

4. Thủy Tiên 

nghe si tuoi suu 5
Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Thủy Tiên sinh năm 1985 (Ất Sửu), tên đầy đủ Trần Thị Thủy Tiên. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu…Với thế mạnh ngoại hình, chất giọng trong trẻo, và khả năng sáng tác, cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ.

Năm 2008, vượt qua nhiều đối thủ nặng kí, Thủy Tiên giành giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng tại Lễ trao giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Ngoài ra, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng của Thủy Tiên được bình chọn là 1 trong 5 ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng.

Năm 2009, Thủy Tiên là người chiến thắng ở hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất.

Cô là vợ cựu cầu thủ Lê Công Vinh, hai vợ chồng thường xuyên tổ chức những chuyến đi thiện nguyện xuyên Việt. Cũng chính vì vậy, cô còn được nhiều người yêu mến gọi với cái tên Cô Tiên bởi những hoạt động nhân ái mà cô đã thực hiện.

5. Nhật Kim Anh

nghe si tuoi suu 6

Ca sĩ Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê sinh năm 1985 (Ất Sửu) tại Thanh Hoá. Cô được biết đến khi thành công với cả hai vai trò ca sĩ, diễn viên. 

Không sinh ra trong gia đình hào môn hay đại gia chống lưng, gia đình có nhiều biến cố, ba mất từ khi cô còn nhỏ, Kim Anh đã sớm phải bươn chải nơi đất khách quê người lập nghiệp. Năm 16 tuổi cô đã bắt đầu đi hát tại những tụ điểm âm nhạc ở TP.HCM. Cô dần dần trở thành ca sĩ nổi tiếng có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Lâu đài cát, Thà người đừng hứa...

Những năm gần đây, cô được biết đến nhiều hơn với nghiệp diễn xuất. Một số bộ phim cô đã tham gia như: Lời thề đất Mũi, Long thành cầm giả, Về đất Thăng Long, Vực thẳm tình yêu, Lời sám hối, Dương Cầm, Song sinh bí ẩn, Giọt lệ bên sông, Vua bánh mì

6. Vy Oanh

nghe si tuoi suu 7
Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Vy Oanh sinh năm 1985 (Ất Sửu), cùng tuổi với ca sĩ Thủy Tiên và Nhật Kim Anh. Vy Oanh tên thật là Nguyễn Mỹ Oanh, quê ở thành phố Phan Thiết.

Cô là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên điện ảnh truyền hình được nhiều khán giả biết đến. Cô đã từng tham gia đóng các bộ phim như: Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em… Nữ ca sĩ trẻ còn đi vào trái tim người hâm mộ bởi hàng loạt bản hit: Để cho em khóc, Đồng xanh, Những điều nhỏ nhoi… Ít ai biết, trước khi nổi tiếng, Vy Oanh từng đi hát đám cưới để kiếm tiền phụ giúp gia đình. 

Ngoài ra, cô còn làm MC như dẫn chuyện cùng MC Quỳnh Hương trong Thay lời muốn nói, hay cặp MC với Trấn Thành trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo... Từ năm 2015, sau khi kết hôn và sinh con, cô tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Hiện cô điều hành kênh thiếu nhi Voi TV và là doanh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp.

7. Jack

nghe si tuoi suu 8
Ca sĩ Jack - Ảnh: Internet

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn sinh năm 1997 (Đinh Sửu) tại Bến Tre.

Anh tốt nghiệp hệ trung học chuyên nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại khoa Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch - Trường Cao đẳng Bến Tre, và từng làm giáo viên môn âm nhạc tại trường tiểu học Thành Thới A1, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.

Jack bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5R và phát hành bài hát Hồng Nhan. Đáng chú ý, năm 2019, Jack chính thức tách khỏi công ty ICM và bắt đầu sự nghiệp hát solo. Từ khi tham gia nghiệp hát đến nay, anh đã nhận được năm giải Làn Sóng Xanh, một giải Mai Vàng, một giải WeChoice Awards và bốn giải Zing Music Awards. 

Ngoài ra, anh còn được trao giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á mới xuất sắc nhất tại Việt NamLễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2019, giành chiến thắng ở hạng mục Video âm nhạc hay nhất tại giải thưởng Truyền hình châu Á 2020 và cũng chiến thắng giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 2020.

8. Erik

nghe si tuoi suu 9
Ca sĩ Erik - Ảnh: Internet

Cũng sinh năm 1997 (Đinh Sửu) là Erik- cựu thành viên của nhóm nhạc Monstar. Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh ra tại Hà Nội.

Anh từng tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013 và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc Monstar. 

Sản phẩm đầu tay của Erik là bản ballad Sau tất cả được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình, đây còn được xem là “ca khúc quốc dân” được nhiều cặp đôi lựa chọn song ca trong các đám cưới. Các ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Erik như Em không sai, chúng ta sai, Đừng xin lỗi nữa (kết hợp với Min), Ăn sáng nha (với Suni Hạ Linh)...

Được biết, Erik, Đức Phúc và Hoà Minzy là bộ ba siêu nhắng, trong showbiz Việt họ được gọi với cái tên là chị em gia đình Hoa dâm bụt.

9. Hiền Hồ

nghe si tuoi suu 10
Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ sinh năm 1997, tại Đắk Lắk. Cô nàng cũng là một nghệ sĩ tuổi Sửu (Đinh Sửu), tên đầy đủ là Hồ Thị Hiền.

Tên tuổi của Hiền Hồ được nhiều người biết đến sau khi giành giải Á quân chương trình Giọng hát Việt. Sau đó, cô nàng nổi tiếng với hàng loạt bản hit Cưới nhau đi, Đừng nói tôi điên, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi... Năm 2020, cô ra mắt MV Gặp nhưng không ở lại và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. 

Năm 2018, cô đạt được danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Awards.

Sao Việt khoe ảnh gói bánh chưng đón Tết: Sốc nhất là Ngọc Trinh khi khoe cả mảng lưng trần với áo yếm

Sao Việt khoe ảnh gói bánh chưng đón Tết: Sốc nhất là Ngọc Trinh khi khoe cả mảng lưng trần với áo yếm

Hình ảnh dàn sao Việt đón Tết, nô nức gói bánh chưng bên gia đình, bạn bè khiến cộng đồng mạng chia sẻ rần rần vì quá hot.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi Sửu sao Việt tuổi Sửu sao Việt năm Sửu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026