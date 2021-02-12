Điểm danh những nghệ sĩ tuổi Sửu tài năng, nổi tiếng nhất nhì Vbiz

NSƯT Tự Long là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Ơn giời cậu đây rồi, đặc biệt là chương trình Táo quân. Đặc biệt, năm nay, NSND Tự Long sẽ đóng vai Táo Xã hội trong chương trình "truyền hình quốc dân" phát sóng tối 30 Tết.

Tự Long tên đầy đủ là Vũ Tự Long, là một nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực: diễn viên hài, chèo, diễn viên truyền hình, MC... Trong đó, thành công nhất phải kể đến hài. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Tự Long từng phải làm thợ mộc, phụ hồ, chạy xe ôm... để kiếm sống.

Ngoài vai trò nghệ sĩ, năm 2014, Tự Long được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Sau đó 1 năm, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

2. NSƯT Chí Trung

NSƯT Chí Trung - Ảnh: Internet

NSƯT Chí Trung tên đầy đủ là Phạm Chí Trung sinh năm 1961 (Tân Sửu). Anh là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan.

Học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Anh trúng tuyển vào Nhà hát trong cuộc thi hơn 2.000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Chí Trung là diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu…Khán giả biết đến anh nhiều hơn với vai trò diễn viên hài, trong đó không thể không nhắc tới chương trình Táo quân.

Năm 2017, anh được bổ nhiệm là Quyền giám đốc nhà hát Tuổi trẻ. Trong chương trình Táo quân năm 2021, Chí Trung đảm nhận vai Táo Giáo dục.

3. NSƯT Công Lý



NSƯT Công Lý là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo quân - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, anh sinh năm 1973, cùng tuổi Quý Sửu với nghệ sĩ Tự Long.

Nhắc đến chương trình Táo quân, chắc chắn không thể không nhắc tới vai diễn Cô Đẩu do NSƯT Công Lý thủ vai. Anh đã có 16 năm gắn bó với chương trình này. Gần đây, Công Lý còn tham gia chương trình hài Ơn giời cậu đây rồi với vai trò trưởng phòng.

Không chỉ riêng lĩnh vực hài, anh còn thành danh với những vai diễn trong các bộ phim, vở diễn ấn tượng như: Mảnh đất lắm người nhiều ma, Khi người đàn ông goá vợ bật khóc, Hoa hồng trên ngực trái…

4. Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Thủy Tiên sinh năm 1985 (Ất Sửu), tên đầy đủ Trần Thị Thủy Tiên. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu…Với thế mạnh ngoại hình, chất giọng trong trẻo, và khả năng sáng tác, cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ.

Năm 2008, vượt qua nhiều đối thủ nặng kí, Thủy Tiên giành giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng tại Lễ trao giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Ngoài ra, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng của Thủy Tiên được bình chọn là 1 trong 5 ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng.

Năm 2009, Thủy Tiên là người chiến thắng ở hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất.

Cô là vợ cựu cầu thủ Lê Công Vinh, hai vợ chồng thường xuyên tổ chức những chuyến đi thiện nguyện xuyên Việt. Cũng chính vì vậy, cô còn được nhiều người yêu mến gọi với cái tên Cô Tiên bởi những hoạt động nhân ái mà cô đã thực hiện.

5. Nhật Kim Anh

Ca sĩ Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê sinh năm 1985 (Ất Sửu) tại Thanh Hoá. Cô được biết đến khi thành công với cả hai vai trò ca sĩ, diễn viên.

Không sinh ra trong gia đình hào môn hay đại gia chống lưng, gia đình có nhiều biến cố, ba mất từ khi cô còn nhỏ, Kim Anh đã sớm phải bươn chải nơi đất khách quê người lập nghiệp. Năm 16 tuổi cô đã bắt đầu đi hát tại những tụ điểm âm nhạc ở TP.HCM. Cô dần dần trở thành ca sĩ nổi tiếng có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Lâu đài cát, Thà người đừng hứa...

Những năm gần đây, cô được biết đến nhiều hơn với nghiệp diễn xuất. Một số bộ phim cô đã tham gia như: Lời thề đất Mũi, Long thành cầm giả, Về đất Thăng Long, Vực thẳm tình yêu, Lời sám hối, Dương Cầm, Song sinh bí ẩn, Giọt lệ bên sông, Vua bánh mì…

6. Vy Oanh

Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Vy Oanh sinh năm 1985 (Ất Sửu), cùng tuổi với ca sĩ Thủy Tiên và Nhật Kim Anh. Vy Oanh tên thật là Nguyễn Mỹ Oanh, quê ở thành phố Phan Thiết.

Cô là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên điện ảnh truyền hình được nhiều khán giả biết đến. Cô đã từng tham gia đóng các bộ phim như: Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em… Nữ ca sĩ trẻ còn đi vào trái tim người hâm mộ bởi hàng loạt bản hit: Để cho em khóc, Đồng xanh, Những điều nhỏ nhoi… Ít ai biết, trước khi nổi tiếng, Vy Oanh từng đi hát đám cưới để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Ngoài ra, cô còn làm MC như dẫn chuyện cùng MC Quỳnh Hương trong Thay lời muốn nói, hay cặp MC với Trấn Thành trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo... Từ năm 2015, sau khi kết hôn và sinh con, cô tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Hiện cô điều hành kênh thiếu nhi Voi TV và là doanh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp.

7. Jack

Ca sĩ Jack - Ảnh: Internet

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn sinh năm 1997 (Đinh Sửu) tại Bến Tre.

Anh tốt nghiệp hệ trung học chuyên nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại khoa Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch - Trường Cao đẳng Bến Tre, và từng làm giáo viên môn âm nhạc tại trường tiểu học Thành Thới A1, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.

Jack bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5R và phát hành bài hát Hồng Nhan. Đáng chú ý, năm 2019, Jack chính thức tách khỏi công ty ICM và bắt đầu sự nghiệp hát solo. Từ khi tham gia nghiệp hát đến nay, anh đã nhận được năm giải Làn Sóng Xanh, một giải Mai Vàng, một giải WeChoice Awards và bốn giải Zing Music Awards.

Ngoài ra, anh còn được trao giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á mới xuất sắc nhất tại Việt Nam ở Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2019, giành chiến thắng ở hạng mục Video âm nhạc hay nhất tại giải thưởng Truyền hình châu Á 2020 và cũng chiến thắng giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 2020.

8. Erik

Ca sĩ Erik - Ảnh: Internet

Cũng sinh năm 1997 (Đinh Sửu) là Erik- cựu thành viên của nhóm nhạc Monstar. Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh ra tại Hà Nội.

Anh từng tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013 và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc Monstar.

Sản phẩm đầu tay của Erik là bản ballad Sau tất cả được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình, đây còn được xem là “ca khúc quốc dân” được nhiều cặp đôi lựa chọn song ca trong các đám cưới. Các ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Erik như Em không sai, chúng ta sai, Đừng xin lỗi nữa (kết hợp với Min), Ăn sáng nha (với Suni Hạ Linh)...

Được biết, Erik, Đức Phúc và Hoà Minzy là bộ ba siêu nhắng, trong showbiz Việt họ được gọi với cái tên là chị em gia đình Hoa dâm bụt.

9. Hiền Hồ

Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ sinh năm 1997, tại Đắk Lắk. Cô nàng cũng là một nghệ sĩ tuổi Sửu (Đinh Sửu), tên đầy đủ là Hồ Thị Hiền.

Tên tuổi của Hiền Hồ được nhiều người biết đến sau khi giành giải Á quân chương trình Giọng hát Việt. Sau đó, cô nàng nổi tiếng với hàng loạt bản hit Cưới nhau đi, Đừng nói tôi điên, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi... Năm 2020, cô ra mắt MV Gặp nhưng không ở lại và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Năm 2018, cô đạt được danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Awards.