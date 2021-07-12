Đêm muộn, Lệ Quyên bất ngờ quặn lòng về 'nỗi đau không bao giờ lành' trong suốt 12 năm

Hậu trường 12/07/2021 22:45

Mới đây, cư dân mạng được dịp bất ngờ khi nữ ca sĩ Lệ Quyên đăng tải dòng trạng thái kể về nỗi đau suốt 12 năm của mình dù đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải một bài viết đầy tâm trạng nói về "nỗi đau không bao giờ lành" của mình trong suốt 12 năm qua. Được biết, ngày mùng 2/6 âm lịch - cũng chính là ngày giỗ của bố cô. Đêm muộn, nữ ca sĩ chia sẻ rằng bao giờ quên được thời khắc ấy khi hai mẹ con mỗi người một việc đã lo cho ông đến tận khuya. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng có lẽ sự ra đi của người bố là mất mát quá lớn nên "không ai tin là bố sẽ đi".

"Có những nỗi đau không bao giờ lành. Không bao giờ con quên được thời khắc này, 12 năm trước, con mất bố. Mẹ con con quýnh quáng, mỗi người một việc lo cho bố trong đêm khuya vắng tanh. Dù chuẩn bị tâm lý nhưng không ai tin là bố sẽ đi!" - Trích bài viết của Lệ Quyên.

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Bài viết của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, "nữ hoàng phòng trà" cũng cho biết dù người bố đã mất từ lâu nhưng kiếp này, ông vẫn là là bố của cô, "mãi nhớ thương bố". Bài viết đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự thương cảm với nữ ca sĩ và cho rằng người bố ở trên cao vẫn sẽ luôn phù hộ cho cô.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình có bố là văn công mẹ là nghệ sĩ hát chèo tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với nghệ thuật và dần bộc lộ năng khiếu. Gia đình cô từng trải qua biến cố lâm vào cảnh kiệt quệ. Đến khi học hết lớp 6, Lệ Quyên cùng mẹ lên Thái Nguyên, xa bố và các anh chị. Sau này khi nổi tiếng, nữ ca sĩ luôn cố gắng bù đắp cho bố mẹ và người thân của mình.

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Lệ Quyên hiện có cuộc sống viên mãn bên tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Về cuộc sống riêng, sau khi ly hôn với chồng là đại gia Đức Huy, Lệ Quyên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. 

Lộ chi tiết chứng minh mối quan hệ thật giữa Lệ Quyên và gia đình tình trẻ Lâm Bảo Châu

Lộ chi tiết chứng minh mối quan hệ thật giữa Lệ Quyên và gia đình tình trẻ Lâm Bảo Châu

Vừa qua, tình trẻ Lệ Quyên vừa đăng tải một bức ảnh chụp cùng bố và chị gái lên trang cá nhân. Nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là đoạn tương tác chứng minh mối quan hệ của nữ ca sĩ và gia đình bạn trai.

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Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên gia đình Lệ Quyên Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu

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