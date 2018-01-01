Đây là kết quả của những mối tình ‘ông - cháu, bà - cháu’ gây dậy sóng showbiz Việt

Thậm chí, nhiều cặp đôi còn không ngần ngại tuyên bố sẽ kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ để chứng minh tình yêu cao cả của mình. Ấy vậy mà, bên nhau chưa được bao lâu họ lại “đường ai nấy đi” khiến dư luận phải lắc đầu ngán ngẫm.

Showbiz Việt có không ít người nổi tiếng từng khiến dư luận sốc nặng khi công khai tình yêu bất chấp giới hạn tuổi tác. Những khi được phỏng vấn, họ đều khẳng định chắc như đinh đóng cột là yêu thật lòng, không màng đến của cải hay những lời gièm pha, dị nghị.

Thời điểm cuối năm 2016, mỹ nữ có vòng eo 56 bất ngờ công khai đang hẹn hò với tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều khiến khán giả một phen sốc nặng. Không ai tin nổi một cô gái có nhan sắc mỹ miều như Ngọc Trinh lại chấp nhận yêu một đại gia đáng tuổi ông ngoại mình.

Mặc dư luận chế giễu, cặp đôi vẫn không ngại sánh bước bên nhau đầy tình tứ ở các sự kiện. Trong khi tỷ phú Việt kiều thề thốt sẽ cưới người tình làm vợ thì “Nữ hoàng nội y” cũng khẳng định mình yêu thật lòng. Tuy nhiên, mối tình của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tháng rồi kết thúc trong lặng lẽ.

Ngọc Trinh thua tỷ phú Hoàng Kiều 42 tuổi - Ảnh: Internet

Thời còn mặn nồng, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm công khai - Ảnh: Internet

Thậm chí, tỷ phú Hoàng Kiều còn hứa hẹn sẽ lấy Ngọc Trinh làm vợ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mối tình của họ chỉ kéo dài khoảng 2 tháng - Ảnh: Internet

Người mẫu Vũ Hoàng Việt và doanh nhân Yvonne Thúy Hoàng

Người mẫu Hoàng Việt công khai hẹn hò với bạn gái lớn tuổi vào khoảng thời gian tháng 10/2012. Thời điểm đó, nhiều người đồn đoán anh yêu vì tiền nhưng nam người mẫu bác bỏ thông tin trên, khẳng định tình yêu của mình là hoàn toàn chân thành.

Mặc những lời gièm pha, cặp đôi vẫn ngọt ngào âu yếm nhau ở những nơi công cộng. Yêu nhau thắm thiết là vậy nhưng mối tình ngang trái này cũng không có một cái kết đẹp. Sau gần 5 năm bên nhau, Hoàng Việt vừa thông báo đã chia tay doanh Yvonne Thúy Hoàng cách đây ít tháng.

Hoàng Việt từng khẳng định yêu doanh nhân Yvonne Thúy Hoàng thật lòng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi Hoàng Việt ngõ lời cầu hôn đã bị người yêu từ chối - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi

Nhạc sĩ Đức Huy gặp khá nhiều trắc trở trên đường tình duyên. Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, anh gặp và yêu cô bạn gái kém mình tới 44 tuổi.

Cũng là mối tình "ông - cháu" gây dậy sóng showbiz nhưng nhạc sĩ Đức Huy và Mai Khôi đã chứng minh tình yêu bằng một đám cưới. Hiện tại, họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh và đang chuẩn bị đón thêm thiên thần thứ 2.

Nhạc sĩ Đức Huy may mắn lấy được vợ trẻ và chịu hi sinh nhiều cho mình - Ảnh: Internet

Mai Khôi đã sinh cho nhạc sĩ Đức Huy một cậu con trai. Cô đang mang thai đứa con thứ 2 - Ảnh: Internet